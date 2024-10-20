إسرائيل تكثف هجومها على غزة ولبنان بعد مقتل زعيم حماس

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من أمينة إسماعيل ونضال المغربي

بيروت/القاهرة (رويترز) – قالت إسرائيل إنها قصفت مقر مخابرات جماعة حزب الله اللبنانية في بيروت يوم الأحد بينما قال مسؤولون في غزة إنهم ما زالوا يحاولون انتشال الجثث من تحت الأنقاض بعد غارة إسرائيلية قتلت العشرات.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن 87 على الأقل قتلوا أو فقدوا في أعقاب غارة جوية على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة في وقت متأخر من مساء يوم السبت، في واحدة من أدمى الهجمات التي تخلف قتلى منذ شهور. وقالت إسرائيل إنها تحقق في التقارير المتعلقة بهذه الواقعة.

ويمثل ذلك تصعيدا للهجمات الإسرائيلية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان، بعد أيام من مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار.

وأحيا موت السنوار الآمال في فتح مفاوضات لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط منذ ما يزيد على عام.

ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية، يقول مسؤولون ودبلوماسيون ومصادر أخرى في المنطقة إن إسرائيل تسعى من خلال العمليات العسكرية إلى حماية حدودها وضمان عدم تمكن أعدائها من إعادة تجميع صفوفهم.

وتستعد إسرائيل أيضا للرد على إطلاق إيران هذا الشهر وابلا من الصواريخ على إسرائيل، وذلك على الرغم من ضغط واشنطن عليها لعدم ضرب منشآت طاقة أو مواقع نووية إيرانية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه تعرض لمحاولة اغتيال من “حزب الله وكيل إيران” يوم السبت عندما تم توجيه طائرة مسيرة نحو منزله الذي يقضي فيه عطلاته. وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن إسرائيل ستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الخاصة.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية عدة محاولات من الولايات المتحدة، الحليفة والداعم العسكري الرئيسي لإسرائيل، للتوسط في وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان.

* أوامر بالإخلاء

قالت وزارة الصحة في غزة إن مشكلات الاتصالات والعمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية تعرقل عمليات الإنقاذ عقب الهجوم في بيت لاهيا.

ويأتي الهجوم بعد أسبوعين من هجوم كبير في جباليا، إلى الجنوب من بيت لاهيا، إذ تحاول القوات الإسرائيلية بدعم من الدبابات القضاء على من تبقى من مقاتلي حماس.

وذكرت إسرائيل أن الهجوم ضرب هدفا لحماس وشككت في حصيلة سابقة للقتلى بلغت 73 شخصا أصدرها المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة التواصل الاجتماعي إكس إن أكثر من خمسة آلاف فلسطيني غادروا جباليا عبر الطرق المخصصة.

وأججت أوامر الإخلاء والتوجه جنوبا مخاوف بين كثير من الفلسطينيين من أن يكون هدف العملية إخراجهم من شمال القطاع للمساعدة في ضمان أن تسيطر إسرائيل على المنطقة بعد الحرب.

وتنفي إسرائيل وجود أي خطط مماثلة قائلة إنها تحاول حماية المدنيين وفصلهم عن مقاتلي حماس.

وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى تشريد معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وانتشار الجوع وتدمير مستشفيات ومدارس.

وكتب تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على منصة إكس “مشاهد مروعة تتكشف في غزة، وسط الصراع والضربات الإسرائيلية المتواصلة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا”.

‭*‬ ضربات على بيروت

في لبنان، كثفت إسرائيل قصفها لجنوب بيروت الذي بدأته بعد ظهر يوم السبت. وقالت إسرائيل يوم الأحد إن قواتها الجوية هاجمت مقر مخابرات حزب الله في العاصمة اللبنانية بالإضافة إلى ورشة تحت الأرض لإنتاج الأسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائراته قتلت ثلاثة من قادة حزب الله، من بينهم الحاج عباس سلامة القيادي الكبير في جبهة الجنوب.

ورأى شهود من رويترز دخانا يتصاعد من الضاحية الجنوبية لبيروت، التي كانت ذات يوم منطقة مكتظة بالسكان وتضم أيضا مكاتب لحزب الله ومنشآت تحت الأرض.

وقال الجيش اللبناني يوم الأحد إن ثلاثة من جنوده قتلوا في غارة إسرائيلية على مركبة عسكرية في جنوب لبنان.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من حزب الله على هذه الهجمات لكنه قال إنه أطلق صواريخ على قوات إسرائيلية في لبنان وعلى قاعدة في شمال إسرائيل.

واندلع القتال عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله قبل عام عندما بدأت الجماعة المدعومة من إيران في إطلاق صواريخ على بلدات إسرائيلية دعما لحركة حماس.

ونفذت إسرائيل في بداية أكتوبر تشرين الأول توغلا بريا داخل لبنان في محاولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة الحدودية من أجل عودة مواطنيها إلى البلدات الشمالية بعد فرارهم منها بسبب الهجمات الصاروخية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2400 شخص قُتلوا خلال العام الماضي مع نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، معظمهم في الأسابيع القليلة الماضية. وتقول السلطات الإسرائيلية إن 59 شخصا قُتلوا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة خلال الفترة ذاتها.

وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن الهجوم الذي شنه مسلحون بقيادة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 42500 شخص.