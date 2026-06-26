إسرائيل تلقي منشورات على بلدة بجنوب لبنان لمطالبة سكانها بالمغادرة

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26 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية أن قوات إسرائيلية ألقت منشورات على بلدة المنصوري في جنوب البلاد اليوم الجمعة لمطالبة سكانها بالمغادرة، في أول تحذير من نوعه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وذكر مسؤول كبير في الجيش اللبناني أن إسرائيل ضمت في الآونة الأخيرة بلدة المنصوري إلى منطقة تسيطر عليها قواتها في جنوب لبنان.

ويقول مسؤولون لبنانيون إن القوات الإسرائيلية تحكم سيطرتها على المنطقة من جهة الشمال من خلال إطلاق النار على أي شخص يقترب منها، سواء كان من المدنيين أو من أفراد الجيش اللبناني.

وأضاف المسؤول العسكري اللبناني أن المزارعين ما زالوا يدخلون ويخرجون من المنصوري، لكنهم لم يعودوا يقيمون فيها.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي وجنى شقير – إعداد مروة سلام ومروة غريب للنشرة العربية – تحرير نهى زكريا)