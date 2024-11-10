مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إسرائيل تمضي في نشر منظومة الدفاع الصاروخي آرو-3 في ألمانيا عام 2025

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

القدس (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأحد إنها بدأت تنسيق الاستعدادات المشتركة مع وزارة الدفاع الاتحادية الألمانية للنشر الأولي لمنظومة الدفاع الصاروخي (آرو-3) على الأراضي الألمانية في عام 2025.

وأضافت الوزارة أنها عقدت اجتماعات في مقر شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية بحضور مسؤولين من شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية وإم.بي.دي.إيه دويتشلاند.

وجاء تطوير المنظومة آرو، التي تتضمن صواريخ اعتراضية من طرازي آرو-2 وآرو-3، بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية هي المتعهد الرئيسي للمشروع.

وأقرت إسرائيل، بموافقة الولايات المتحدة، العام الماضي بيع المنظومة آرو-3 إلى ألمانيا في صفقة بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وهي أكبر صفقة دفاعية تبرمها إسرائيل على الإطلاق.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا وجاراتها في أوروبا على تعزيز الإنفاق الدفاعي في أعقاب حرب روسيا في أوكرانيا.

والولايات المتحدة شريكة في مشروع المنظومة آرو في حين أن شركة بوينج تشارك في إنتاجها.

والمنظومة آرو هي الأعلى من بين دفاعات الصواريخ الإسرائيلية بينما تتولى القبة الحديدية التصدي للتهديدات قصيرة المدى مثل قذائف المورتر والصواريخ، في حين يتصدى مقلاع داوود للصواريخ متوسطة المدى.

وتتصدى المنظومة آرو-2 للصواريخ الباليستية على مسافات بعيدة بينما تدمر المنظومة آرو-3 الصواريخ قبل دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وباستخدامها أحدث التقنيات، أثبتت آرو فعاليتها في مواجهة هجومين صاروخين شنتهما إيران في شهري أبريل نيسان وأكتوبر تشرين الأول.

وتقول شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية إنه بعد أن ساعدت منظومتا آرو في إحباط الهجوم الإيراني الضخم بالصواريخ والطائرات المسيرة في أبريل نيسان، أبدى عدد من الدول الاهتمام بشراء هذه التكنولوجيا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
322 إعجاب
203 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
102 إعجاب
81 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية