إسرائيل تمضي في نشر منظومة الدفاع الصاروخي آرو-3 في ألمانيا عام 2025

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القدس (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأحد إنها بدأت تنسيق الاستعدادات المشتركة مع وزارة الدفاع الاتحادية الألمانية للنشر الأولي لمنظومة الدفاع الصاروخي (آرو-3) على الأراضي الألمانية في عام 2025.

وأضافت الوزارة أنها عقدت اجتماعات في مقر شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية بحضور مسؤولين من شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية وإم.بي.دي.إيه دويتشلاند.

وجاء تطوير المنظومة آرو، التي تتضمن صواريخ اعتراضية من طرازي آرو-2 وآرو-3، بالتعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. وشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية هي المتعهد الرئيسي للمشروع.

وأقرت إسرائيل، بموافقة الولايات المتحدة، العام الماضي بيع المنظومة آرو-3 إلى ألمانيا في صفقة بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، وهي أكبر صفقة دفاعية تبرمها إسرائيل على الإطلاق.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا وجاراتها في أوروبا على تعزيز الإنفاق الدفاعي في أعقاب حرب روسيا في أوكرانيا.

والولايات المتحدة شريكة في مشروع المنظومة آرو في حين أن شركة بوينج تشارك في إنتاجها.

والمنظومة آرو هي الأعلى من بين دفاعات الصواريخ الإسرائيلية بينما تتولى القبة الحديدية التصدي للتهديدات قصيرة المدى مثل قذائف المورتر والصواريخ، في حين يتصدى مقلاع داوود للصواريخ متوسطة المدى.

وتتصدى المنظومة آرو-2 للصواريخ الباليستية على مسافات بعيدة بينما تدمر المنظومة آرو-3 الصواريخ قبل دخولها الغلاف الجوي للأرض.

وباستخدامها أحدث التقنيات، أثبتت آرو فعاليتها في مواجهة هجومين صاروخين شنتهما إيران في شهري أبريل نيسان وأكتوبر تشرين الأول.

وتقول شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية إنه بعد أن ساعدت منظومتا آرو في إحباط الهجوم الإيراني الضخم بالصواريخ والطائرات المسيرة في أبريل نيسان، أبدى عدد من الدول الاهتمام بشراء هذه التكنولوجيا.