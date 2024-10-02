إسرائيل تمنع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول أراضيها

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القدس (رويترز) – أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الأربعاء منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من دخول البلاد لأنه لم يندد “بشكل واضح” بالهجوم الصاروخي الكبير الذي شنته إيران على إسرائيل.

وأطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا باليستيا على إسرائيل يوم الثلاثاء في ظل تصعيد القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله، حليفتها في لبنان. وتم اعتراض العديد من هذه الصواريخ في الجو لكن بعضها اخترق الدفاعات الصاروخية. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وأصدر جوتيريش بيانا موجزا يوم الثلاثاء أشار فيه فقط إلى “أحدث الهجمات في الشرق الأوسط” وندد بالصراع الذي يشهد “تصعيدا تلو الآخر”.

وأرسلت إسرائيل في وقت سابق من يوم الثلاثاء قوات إلى جنوب لبنان.

وقال كاتس إن عجز جوتيريش عن انتقاد إيران يجعله شخصا غير مرغوب فيه داخل إسرائيل.

وأردف قائلا “أي شخص لا يستطيع التنديد بشكل قاطع بالهجوم الشنيع الذي شنته إيران على إسرائيل، كما فعلت كل دول العالم تقريبا، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية”.

وأضاف “ستستمر إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتها الوطنية، مع أو بدون أنطونيو جوتيريش”.