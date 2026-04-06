إسرائيل تنتشل أربع جثث من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني

أعلن الإسعاف الاسرائيلي الاثنين انتشال جثث أربعة أشخاص كانوا مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني في حيفا تعرض لهجوم صاروخي إيراني الأحد.

وقالت خدمة الاسعاف “نجمة داوود الحمراء” في بيان، “تم تحديد مكان جميع الأشخاص الأربعة المفقودين… جميعهم وُجدوا وقد فارقوا الحياة”، مشيرة الى أنهم رجلان وامرأتان. وقال الجيش إن القتلى من عائلة واحدة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق الاثنين انتشال جثتي شخصين ومواصلة البحث عن المفقودَين الآخرَين.

وقال المتحدث العسكري نداف شوشاني للصحافيين “معلوماتنا تشير إلى أن ذلك كان ضربة مباشرة لجزء من صاروخ بالستي أصاب المبنى، ولكن من خلال ما يبدو على الأرض، لم يكن هناك انفجار لمواد متفجرة، لذا فإن الضرر ناتج عن الارتطام المباشر”.

وعبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن “بالغ حزنه” ودعا المواطنين إلى الاحتماء كلما أوصت بذلك قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية المسؤولة عن حماية المدنيين في حالات الطوارئ.

وأظهرت لقطات وكالة فرانس برس الإثنين فرق الإنقاذ وهي تنقل الجثة تلو الأخرى على حمالات، وقد لفّت بأكفان بيضاء.

وأصيب المبنى المؤلف من سبع طبقات بعد دقائق من إعلان الجيش أنه رصد إطلاق صواريخ مصدرها إيران.

وعمل عشرات من عناصر الإطفاء والإنقاذ على أضواء المصابيح لإزالة أنقاض المبنى المدمر في محاولة للوصول إلى المفقودين، بحسب لقطات سابقة.

كما أظهرت صور نشرتها خدمة الاسعاف، تصاعد الدخان من أنقاض مبنى في منطقة مكتظة بالسكان، ووضع المسعفون نقالات على الطريق لنقل الجرحى.

وأكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي لفرانس برس أن المبنى تعرض لـ”ضربة مباشرة بصاروخ” إيراني.

وقال رئيس أركان قيادة الجبهة الداخلية إلعاد إدري “لدينا موقع مدمر بشكل كبير”.

وقالت نجمة داوود الحمراء إن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة أشخاص آخرين، بينهم رضيع عمره 10 أشهر أصيب بجروح في الرأس.

ومن بين المصابين رجل يبلغ 82 عاما، أصيب “بجسم ثقيل وجراء الانفجار”، وفقا لخدمة الإسعاف. وأفاد المستشفى لاحقاً بأن حالته مستقرة.

– دفعات صاروخية جديدة –

وكان عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء يبحثون منذ مساء الأحد بين أنقاض المبنى في حيفا بشمال الدولة العبرية.

وقال المسعف تال شوستاك إنه لدى ورود مكالمات الطوارئ، “أُرسلنا بأعداد كبيرة إلى مكان الحادث وشاهدنا دمارا واسع النطاق، بما في ذلك الزجاج والدخان والخرسانة المتناثرة على الأرض”.

والإثنين، أعلن الجيش رصد خمس دفعات صاروخية إيرانية جديدة مؤكدا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.

وفي مدينة بتاح تكفا وسط إسرائيل، أصيبت امرأة تبلغ 34 عاما بجروح خطيرة ناجمة عن شظايا، بحسب ما أفادت خدمة الاسعاف.

وأظهرت لقطات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي سقوط صاروخ بالقرب من سيارة متوقفة على جانب الطريق، حيث شوهدت المرأة تتعثر وهي تحاول الابتعاد من المكان.

وفي رامات غان بالقرب من تل أبيب، نقل رجل يبلغ 44 عاما وصفت حالته بـ”المتوسطة” إلى المستشفى جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة، وفقا لنجمة داوود الحمراء.

وتتبادل إسرائيل وإيران الهجمات منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على الجمهورية الاسلامية في 28 شباط/فبراير، والتي تحولت إلى حرب إقليمية واسعة النطاق.

ومنذ اندلاع الحرب قُتل عشرون شخصا في إسرائيل بينهم أربعة قاصرين جراء قصف صاروخي إيراني.

واستهدفت ضربات جوية إسرائيلية وأميركية مواقع لإنتاج الصواريخ ومنشآت نووية إيرانية إلى جانب أهداف أخرى.

