إسرائيل تنتشل جثتي رهينتين من غزة

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القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عثرا على جثتي رهينتين في غزة.

وأضاف في بيان أن جثة يائير ياكوف انتشلت، إلى جانب جثة رهينة آخر لم يصدر بعد تصريح بالكشف عن هويته. وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خطفوا وقتلوا ياكوف خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل.

وأضاف الجيش أن المسلحين احتجزوا أيضا ميراف تال، شريكة ياكوف، واثنين من أبنائه، هما أور ويجيل، رهائن، لكنهم أطلقوا سراحهم لاحقا. وكان ياكوف يبلغ من العمر 59 عاما وقت وفاته.

وأوضح الجيش أنه أبلغ عائلة الرهينة الثاني الذي انُتشلت جثته، مضيفا أنه انتشل الجثتين في منطقة خان يونس بجنوب غزة.

ولا يزال 53 رهينة محتجزين في غزة، ويعتقد بأن أقل من نصفهم على قيد الحياة.

وبانتشال الجثتين هاتين، يرتفع عدد جثث الرهائن التي انتشلتها القوات الإسرائيلية حتى الآن هذا الشهر إلى خمس.

وخطفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ومسلحون آخرون من غزة 251 شخصا خلال هجوم 2023 الذي قتل فيه نحو 1200 شخص في إسرائيل.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحرب الإسرائيلية على حماس في القطاع أدت إلى مقتل نحو 55 ألف فلسطيني.