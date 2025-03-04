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إسرائيل تنتقد بيان القمة العربية بشأن إعادة إعمار غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن بيان القمة العربية التي عقدت في القاهرة لبحث إعادة إعمار غزة لم يتناول حقائق الوضع في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة “لم يتم ذكر الهجوم الإرهابي الوحشي لحماس، والذي أسفر عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين واختطاف المئات، ولم تصدر أي إدانة لهذا الكيان الإرهابي القاتل”.

كما جددت دعمها لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى الأردن ومصر، قائلة إن الدول العربية رفضتها دون إعطائها فرصة.

اجتمع ممثلون من دول عربية في القاهرة يوم‭ ‬الثلاثاء وتبنوا خطة مصر البديلة لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار، مع تفادي تهجير الفلسطينيين.

وانتقدت إسرائيل أيضا اعتماد البيان على السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي قالت إنها “أظهرت في السابق فسادا ودعما للإرهاب”.

وأدان البيان العربي القرار الإسرائيلي الأخير بوقف دخول المساعدات إلى غزة، ودعا إلى إنهاء “العدوان” الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأكد على الدور الحيوي للأونروا في غزة والضفة الغربية.

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