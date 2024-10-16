إسرائيل تنتقد فرنسا بعد منع شركاتها من المشاركة في معرض للأسلحة البحرية

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من جون أيرش

باريس (رويترز) – وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الأربعاء قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في معرض للأسلحة البحرية بأنه “عار”، واتهم باريس بتنفيذ سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي.

وقرار منع الشركات الإسرائيلية هو أحدث واقعة في خلاف يغذيه عدم ارتياح حكومة ماكرون تجاه تصرفات إسرائيل في حربي غزة ولبنان.

وجاء الحظر بعد فشل الجهود الفرنسية للتوصل إلى هدنة في الصراع الدائر بين إسرائيل وجماعة حزب الله، وبعد أن كثفت إسرائيل الغارات الجوية على أهداف للجماعة في لبنان.

وقال جالانت على موقع التواصل إكس “تصرفات الرئيس الفرنسي ماكرون وصمة عار للأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يزعم دعمها”.

وأضاف “فرنسا تعتمد سياسة عدائية تجاه الشعب اليهودي وتنفذها باستمرار. سنواصل الدفاع عن أمتنا في مواجهة الأعداء على سبع جبهات مختلفة، والقتال من أجل مستقبلنا، مع فرنسا أو بدونها”.

ودأب مسؤولون فرنسيون على القول إن باريس ملتزمة بأمن إسرائيل ويشيرون إلى أن جيش بلادهم ساعد في الدفاع عن إسرائيل بعد الهجمات الإيرانية في أبريل نيسان وفي وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت شركة يورونافال المنظمة للمعرض، الذي من المقرر أن يقام في باريس بين الرابع والسابع من نوفمبر تشرين الثاني، في بيان إن الحكومة الفرنسية أبلغتها يوم الثلاثاء بأنه غير مسموح للوفود الإسرائيلية عرض عتاد في المعرض لكن يمكنها الحضور. وأضافت أن سبع شركات ستتأثر بهذا القرار.

وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تحظر فيها فرنسا مشاركة شركات إسرائيلية في معرض رئيسي بمجال الدفاع.

وقالت فرنسا في مايو أيار إن الظروف ليست مناسبة لإسرائيل للمشاركة في المعرض العسكري بينما يدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إسرائيل إلى وقف العمليات في غزة.