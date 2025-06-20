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إسرائيل تنتقد مجلس حقوق الإنسان لسماحه لإيران بإلقاء كلمة

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جنيف (رويترز) – أظهر خطاب اطلعت عليه رويترز أن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف عبر عن “اعتراضه الشديد” على إلقاء طهران كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان قبيل محادثات يجريها وزير الخارجية الإيراني مع نظراء أوروبيين في جنيف في محاولة لتهدئة الصراع.

وقال مندوب إسرائيل دانييل ميرون في خطاب موجه إلى رئيس المجلس يورج لاوبر “إعطاء وزير الخارجية الإيراني فرصة إلقاء كلمة أمام هذا المجلس هو استمرار لتقويض مصداقية المجلس ويشكل خيانة صارخة للعديد من ضحايا هذا النظام في شتى أنحاء العالم”.

وقال المجلس يوم الجمعة إن من المقرر أن يلقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كلمة أمامه. ومن المقرر أن يجري الوزير بعد ذلك بفترة وجيزة محادثات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ونظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مسعى لتهدئة الصراع.

واتهم ميرون في الرسالة إيران باستخدام المجلس كمسرح دولي “للترويج لحملة النظام الاستبدادية”.

ويوم الأربعاء، ألقى السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف كلمة أمام المجلس ووصف الهجمات الإسرائيلية على بلاده بأنها تمثل “حربا ضد الإنسانية”.

وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران يوم الجمعة الماضي، قائلة إنها تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية. وردت طهران بهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي.

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