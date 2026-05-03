إسرائيل تنذر السكان بإخلاء عدة بلدات بجنوب لبنان وسط عمليات ضد حزب الله

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

3 مايو أيار (رويترز) – أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر إلى مناطق مفتوحة.

وقال الجيش إنه ينفذ عمليات ضد جماعة حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أن أي شخص يوجد بالقرب من مقاتلي الجماعة أو منشآتها ربما يكون عرضة للخطر.

وتواصل إسرائيل شن غارات جوية في أنحاء جنوب لبنان، وتحتل قواتها شريطا في جنوب البلاد وتدمر منازل تصفها بأنها بنية تحتية تستخدمها جماعة حزب الله.

وتواصل الجماعة المسلحة المدعومة من إيران شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على القوات الإسرائيلية في لبنان وشمال إسرائيل.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد محمد عطية وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

