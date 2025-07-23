إسرائيل تنفي حدوث “مجاعة جماعية” في قطاع غزة

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ردت إسرائيل الأربعاء على تصاعد الانتقادات الدولية التي تتهمها بالتسبب في نقص مزمن للغذاء في قطاع غزة متهمة حركة حماس التعمد بافتعال أزمة إنسانية.

وجاء الرد الإسرائيلي بعدما حذّرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية من خطر تفشّي “مجاعة جماعية” في غزة، في الوقت الذي أكدت فيه فرنسا تدهور الوضع الإنساني في القطاع والذي يتسم بسوء التغذية وخطر المجاعة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إن “جزءا كبيرا من سكان غزة يتضورون جوعا”.

وأضاف “لا أعلم ماذا يمكن أن نطلق على ذلك غير مجاعة جماعية، وهي من صنع الإنسان”.

لكن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر أصر على أنه “لا توجد في غزة مجاعة تسببت بها إسرائيل” بل “نقص مفتعل من حماس، المعاناة موجودة لأن حماس افتعلتها”.

أما الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ فرأى أن بلاده تتصرف “وفقا للقانون الدولي”، أثناء تفقده قوات بلاده داخل القطاع الفلسطيني للمرة الأولى منذ بداية الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

واتهم مينسر حركة حماس بمنع توزيع المساعدات الغذائية ونهب المساعدات أو بيعها بأسعار باهظة.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة فإن المساعدات “تتدفق إلى قطاع غزة”، ملقيا باللوم على الأمم المتحدة وشركائها بسبب “فشلهم في استلام شاحنات الغذاء والمواد الأساسية الأخرى التي تم تفريغها على الجانب الغزي من الحدود”.

– “أكثر من ألف شخص” –

وقالت المنظمات الإغاثية أن التصاريح الإسرائيلية لا تزال محدودة وأن تنسيق تحرك الشاحنات، بشكل آمن، يمثل تحديا كبيرا في منطقة حرب نشطة.

وأعلنت الولايات المتحدة أن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجّه إلى أوروبا لعقد محادثات تهدف لوضع اللمسات الأخيرة على “ممر” للمساعدات الإنسانية الى القطاع.

ميدانيا، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 17 فلسطينيا على الأقل الأربعاء جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة من القطاع المحاصر، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه “يعمّق” عملياته.

وأفاد بصل بـ”نقل 8 شهداء بينهم عدد من الأطفال، بينهم جنين، وعدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء بغزة جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية لعائلة الشاعر في مبنى يؤوي عشرات النازحين”.

وأضاف أن من بين القتلى “الصحافية ولاء الجعبري (الشاعر) وزوجها وأطفالهما الأربعة”، موضحا أن الجعبري “كانت حاملا في شهرها التاسع وتوفي جنينها”.

والأربعاء، حذّرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية من خطر تفشّي “مجاعة جماعية” في قطاع غزة، وقالت المنظمات غير الحكومية ومن بينها “أطباء بلا حدود”، و”منظمة العفو الدولية”، و”أوكسفام إنترناشونال” وفروع من منظمتي “أطباء العالم” و”كاريتاس” إنّه “مع انتشار مجاعة جماعية في قطاع غزة، يعاني زملاؤنا والأشخاص الذين نساعدهم من الهزال”.

ودعت المنظمات إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفتح كلّ المعابر البرية للقطاع، وضمان التدفق الحرّ للمساعدات الإنسانية إليه.

وقالت المنظمات الإنسانية في بيانها إنّه “خارج قطاع غزة مباشرة، في المستودعات – وحتى داخله – لا تزال أطنان من الغذاء ومياه الشرب والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود غير مستخدمة، في ظلّ عدم السماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إليها أو تسليمها”.

وأتى البيان المشترك للمنظمات غداة اتّهام المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية أيار/مايو، غالبيتهم كانوا قرب مواقع تابعة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.

في المقابل اتهمت منظمة غزة الإنسانية وإسرائيل، حركة حماس بإطلاق النار على المدنيين.

– 4500 شاحنة –

بدأت إسرائيل أواخر أيار/مايو الماضي تخفيف حصارها المطبق على قطاع غزة الذي استمر لشهرين، عندما سمحت لمؤسسة غزة الإنسانية توزيع معظم المساعدات التي يبدو أنها غير كافية وما زال السكان يعانون من نقص حاد من الاحتياجات الأساسية.

وقالت مؤسسة غزة الإنسانية أن الأمم المتحدة التي ترفض التعاون معها، تعاني من “مشكلة في القدرة التشغيلية” ودعت إلى “مزيد من التعاون” لإيصال المساعدات المنقذة للحياة.

من جهتها، أفادت وحدة تنسيق اعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) والتابعة لوزارة الدفاع، بأن حوالى 4500 شاحنة دخلت غزة مؤخرا، وكانت محملة بالدقيق وأغذية الاطفال وأطعمة عالية بالسعرات الحرارية للأطفال.

وأشارت كوغات إلى “تراجع كبير في جمع المساعدات الإنسانية” من قبل المنظمات الدولية خلال الشهر الماضي.

وأضافت “تبقى مشكلة جمع المساعدات العائق الأكبر أمام استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة”.

وفي خان يونس في جنوب القطاع، ركض الغزيون نحو شاحنة كانت محملة أكياس الدقيق.

وقال يوسف أبو شهلا “رأينا الموت عندما احضرناه (كيس الدقيق)، أنظر إلى وجوهنا … سوف نطعمها لأولادنا حتى لو متنا، حتي لو متنا نريد إطعام أولادنا”.

أما فادي مؤيد فقال “14 يوما وليس عندي طحين … أقسم أنني ودعت ابني قبل أن أذهب لأحضر الدقيق والحمدلله رزقني الله من اجل أبنائي”.

وبالتزامن مع كل هذه الضغوط، يواصل الوسطاء في الدوحة مباحثاتهم بين وفدي تفاوض إسرائيل وحماس منذ السادس من تموز/يوليو، في محاولة للتوصل إلى هدنة يبدو أنها صعبة المنال.

ومن المتوقع أن ينضم المبعوث الأميركي إلى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف إلى هذه المباحثات مع دخولها مراحلها النهائية.

وأسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا أثناء الهجوم، لا يزال 49 محتجزين، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا مصرعهم.

وردّت إسرائيل بشنّ حرب مدمّرة قُتل فيها 59219 فلسطينيا في قطاع غزة، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقا بها.

بور/الح-لمى-ها/غ ر