إسرائيل تنفي خروج قواتها من المنطقة العازلة وتوغلها في الأراضي السورية

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دمشق (رويترز) – نفت إسرائيل توغل قواتها في الأراضي السورية إلى ما وراء المنطقة العازلة مع هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد أن قالت مصادر سورية إن التوغل الإسرائيلي وصل إلى مسافة 25 كيلومترا من العاصمة دمشق.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد يوم الأحد، دخلت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة التي أقيمت بعد حرب عام 1973. وتصف إسرائيل التوغل بأنه إجراء مؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية اليوم إن الإسرائيليين تقدموا إلى ما هو أبعد من المنطقة منزوعة السلاح. وذكر مصدر سوري أنهم وصلوا إلى بلدة قطنا التي تبعد عدة كيلومترات إلى الشرق من المنطقة وعلى مسافة قصيرة بالسيارة من مطار دمشق.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال إن القوات لم تبرح المنطقة منزوعة السلاح.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي “التقارير المتداولة في وسائل الإعلام عن تقدم مزعوم للدبابات الإسرائيلية نحو دمشق كاذبة”.

وأضاف “تتمركز قوات جيش الدفاع الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة، كما هو منصوص عليه من قبل”.

ويقول مسؤولون إن إسرائيل، التي وافقت قبل أيام قليلة على وقف إطلاق النار في لبنان بعد قتال لأسابيع ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران، لا تسعى إلى الدخول في صراع مع الكيان الجديد الذي يسيطر على دمشق.

لكن الطائرات الإسرائيلية تقصف أهدافا في سوريا منذ مطلع الأسبوع في محاولة على ما يبدو لضمان عدم وقوع العتاد العسكري السوري، بما يشمل الطائرات المقاتلة والصواريخ والأسلحة الكيميائية، في أيدي المقاتلين.

ورحبت إسرائيل بسقوط الأسد، حليف عدوها الرئيسي إيران، لكن رد فعلها كان حذرا تجاه هيئة تحرير الشام، التي لها جذور في الحركات الإسلامية ومن بينها تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إن إسرائيل ستستخدم كل أدواتها لضمان أمنها بعد سقوط الأسد.