إسرائيل تهاجم غزة وتوقف المساعدات وتتهم حماس بشن هجمات

reuters_tickers

6دقائق

من نضال المغربي وألكسندر كورنويل

القدس/القاهرة (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه شن سلسلة من الضربات على غزة يوم الأحد وأعلن وقف المساعدات إلى القطاع ردا على هجمات استهدفت قواته، في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة هذا الشهر.

وقال سكان في غزة ومسؤولون في قطاع الصحة إن الغارات الجوية الإسرائيلية ونيران الدبابات في أنحاء القطاع أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم امرأة على الأقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا تابعة لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بما في ذلك نفق ومستودعات أسلحة ومسلحون تابعون لها.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بالرد بقوة على ما وصفها بانتهاكات حماس لوقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين في منطقة رفح فتحوا النار على جنوده وأطلقوا صاروخا مضادا للدبابات.

* غموض يكتنف مسار السلام

قالت كتائب القسام، جناح حماس العسكري، في بيان “نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة”.

وأضافت “لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في مارس من العام الجاري”.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إنه تقرر وقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر في أعقاب ما وصفه بانتهاك حماس الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار. لكن موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأنها ستعيد فتح المعبر صباح الاثنين.

وسارعت عائلات فلسطينية إلى شراء المستلزمات من سوق رئيسية في مخيم النصيرات خوفا من انهيار الهدنة، بينما غادرت أخرى منازلها في خان يونس جنوبا، بعدما استهدفت غارات جوية مناطق قريبة منهم.

وتعيد هذه الغارات للأذهان الضربات التي شنتها إسرائيل ردا على ما اعتبرتها انتهاكات جسيمة لوقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية في أواخر 2024، وهي الهدنة التي لا تزال صامدة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين.

لكن هناك عوائق جسيمة لا تزال تعترض طريق إحلال السلام الدائم في غزة، حيث انهار وقف سابق لإطلاق النار في مارس آذار بعد هدوء نسبي استمر شهرين تقريبا، حين شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية.

* نزاع على جثث الرهائن

دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر تشرين الأول وأنهى حربا استمرت عامين، لكن الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك الاتفاق منذ أيام.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “الخط الأصفر” الذي انسحبت إليه القوات بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سيحدد بعلامات واضحة، وإن أي خرق لوقف إطلاق النار أو محاولة لعبور الخط ستُواجَه بإطلاق النار.

أصدرت حماس بيانا يشرح بالتفصيل ما قالت إنها سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، وذكرت أن هذه الانتهاكات أدت إلى مقتل 46 شخصا ومنع وصول الإمدادات الأساسية إلى القطاع.

وقالت إسرائيل يوم السبت إن معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر سيظل مغلقا، وإن إعادة فتحه مرهونة بوفاء حماس بالتزاماتها بموجب وقف إطلاق النار.

وتقول إسرائيل إن حماس تتباطأ في تسليم جثث الرهائن القتلى. وأفرجت حماس الأسبوع الماضي عن جميع الرهائن الأحياء العشرين الذين كانت تحتجزهم، وفي الأيام التالية سلمت 12 من أصل 28 جثة لرهائن قتلى.

* تضرر مئات الألوف من المجاعة

تقول حماس إنها ليست لها أي مصلحة في الاحتفاظ بجثث باقي الرهائن وإن هناك حاجة إلى معدات خاصة لانتشال الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

وظل معبر رفح مغلقا إلى حد بعيد منذ مايو أيار 2024. وينص اتفاق وقف إطلاق النار أيضا على زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع، حيث قالت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرصد عالمي لمراقبة الجوع، في أغسطس آب إن مئات الألوف من السكان متضررون من المجاعة بالفعل.

وكان المعبر قناة رئيسية لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال هدن سابقة.

وعلى الرغم من زيادة تدفق المساعدات بشدة عبر معبر آخر منذ بدء وقف إطلاق النار، فإن الأمم المتحدة تقول إن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدات.

ولم تحل بعد قضايا رئيسية تتعلق بنزع سلاح حماس وكيفية إدارة غزة في المستقبل وتشكيل “قوة استقرار” دولية والخطوات اللازمة من أجل إقامة دولة فلسطينية.

(تغطية صحفية معيان لوبيل وجيداء طه ومحمد الجبالي وستيفن شير – إعداد سلمى نجم ومحمود رضا مراد ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)