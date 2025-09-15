إسرائيل تهدد باستهداف قادة حماس “أينما كانوا” مع استضافة قطر قمة طارئة

من أندرو ميلز وجنى شقير وسايمون لويس وستيفن شير

الدوحة/القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه لا يستبعد شن المزيد من الضربات على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) “أينما كانوا” وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه رؤساء دول عربية وإسلامية لدعم لقطر بعد هجوم إسرائيلي في الدوحة الأسبوع الماضي.

وشكلت الضربة التي استهدفت قادة حماس في الدوحة في التاسع من سبتمبر أيلول تصعيدا كبيرا في العمل العسكري الإسرائيلي في منطقة تعيش صراعا منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي قادته حماس وأشعل حرب غزة.

وتشير مسودة لقرار سيصدر عن القمة اطلعت عليها رويترز إلى أنه من المتوقع أن تحذر القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة من أن الهجوم الإسرائيلي وغيره من “الأعمال العدائية” التي تقوم بها إسرائيل تهدد التعايش وجهود تطبيع العلاقات في المنطقة.

وفي كلمته أمام القمة، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الهجوم الإسرائيلي “جبان وغادر”، مضيفا أن قادة حماس كانوا يدرسون مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار قدمته لهم قطر ومصر عندما وقع الهجوم.

وتقول حماس إن الهجوم الإسرائيلي تسبب في مقتل خمسة من عناصرها وليس قيادتها. كما قُتل أحد أفراد قوات الأمن الداخلي القطرية.

ودفعت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قطر، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، دول الخليج العربية الحليفة للولايات المتحدة إلى توحيد الصفوف، مما زاد من توتر العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، والتي تسنى تطبيعها في عام 2020.

وفي حديثه إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس، قال نتنياهو إن إسرائيل لا تزال تحصل على التقارير النهائية بشأن نتائج الضربة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو سيتوجه إلى قطر بعد زيارته لإسرائيل.

ودعا روبيو قطر إلى الاستمرار في لعب دور بناء في حل النزاع في غزة، قائلا إنه يمكن أن يساعد في تحقيق هدف إطلاق سراح جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وعددهم 48، ونزع سلاح حماس وبناء مستقبل أفضل لسكان القطاع.

وقال “لذلك سنواصل تشجيع قطر على الاضطلاع بدور بناء في هذا الأمر”.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من الهجوم وقال يوم الأحد إن على إسرائيل أن تكون حذرة.

وأضاف “رسالتي هي أن عليهم أن يكونوا حذرين للغاية. عليهم أن يفعلوا شيئا حيال حماس، لكن قطر كانت حليفا رائعا للولايات المتحدة”.

* الهجوم الإسرائيلي يهدد “التعايش”

وجاء في مقتطف من مشروع قرار القمة الذي اطلعت عليه رويترز أن “الهجوم الإسرائيلي الغاشم على قطر واستمرار إسرائيل في أعمالها العدائية بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والأنشطة الاستعمارية وسياسات التوسع يهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة”.

وجاء في المسودة التي وضعها وزراء الخارجية المجتمعون قبل القمة أن هذه الأعمال تهدد “كل ما تم تحقيقه على مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل بما في ذلك الاتفاقات الحالية والمستقبلية”.

وتواجه إسرائيل اتهامات على نطاق واسع بارتكاب إبادة جماعية للفلسطينيين في غزة، لا سيما من جانب أكبر مجموعة من علماء الإبادة الجماعية في العالم، خلال حملتها المستمرة منذ ما يقرب من عامين في القطاع الفلسطيني والتي تقول السلطات الصحية المحلية إنها تسببت في مقتل أكثر من 64 ألف شخص.

وترفض إسرائيل هذا الاتهام، مستشهدة بحقها في الدفاع عن النفس في أعقاب الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر تشرين الأول والذي تشر إحصاءاتها إلى أنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

ولعبت قطر دور الوسيط الرئيسي في النزاع في غزة واتهمت إسرائيل بتخريب فرص السلام ونتنياهو بممارسة “إرهاب الدولة”.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس الأحد إن تصرفات إسرائيل لن توقف جهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة مع مصر والولايات المتحدة.

* إسرائيل تدمر مبنى من 16 طابقا بغزة

وبينما كانت الجهود الدبلوماسية تتضافر في القدس والدوحة، واصلت القوات الإسرائيلية هجومها على مدينة غزة، حيث قالت السلطات الصحية المحلية إن 16 فلسطينيا على الأقل قُتلوا في غارات على منزلين وعلى خيمة تؤوي عائلة نازحة.

كما قصف الجيش ودمر مبنى من 16 طابقا في غرب المدينة، يُعتقد أنه الأطول في قطاع غزة، بعد نحو ساعة من تحذير العائلات النازحة التي كانت تحتمي داخله وفي مكان قريب منه بالمغادرة. وقالت إن المبنى كان يستخدم لإخفاء “بنية تحتية إرهابية”.

وقدم روبيو دعما قويا لإسرائيل، التي أصبحت معزولة على نحو متزايد على الساحة الدولية بسبب السخط الواسع النطاق على عدد القتلى الهائل في غزة والأزمة الإنسانية وأزمة الجوع المستمرة في القطاع الفلسطيني.

(شارك في التغطية نيرة عبد الله في دبي وحميرة باموق في واشنطن – إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)