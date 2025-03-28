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إسرائيل تهدد بقصف مبنى لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

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من جنى شقير وتالا رمضان

(رويترز) – هددت إسرائيل يوم الجمعة بقصف مبنى تابع لجماعة حزب الله اللبنانية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وأمرت السكان بالإخلاء في أول تحذير من نوعه منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر تشرين الثاني الذي جرى انتهاكه بشكل خطير خلال الأيام الماضية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خريطة تُظهر مبنى في بلدة الحدث قال إنه تابع للجماعة المسلحة المدعومة من إيران.

وقال شهود لرويترز إن دوي إطلاق نار سُمع في المنطقة بعد صدور البيان الإسرائيلي الذي اعتبر تحذيرا للإخلاء قبل استهداف المنطقة بغارات جوية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل قصفت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان يوم الجمعة بعد اعتراض صاروخ أُطلق باتجاهها. ونفت جماعة حزب الله ضلوعها في الواقعة.

وتوعدت إسرائيل برد قوي لحماية أمنها، فيما يمثل ضربة أخرى لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أنهى حربا استمرت عاما وكانت امتدادا للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

ونفى قيادي كبير في حزب الله في بيان أي علاقة للجماعة بالإطلاق الصاروخي، الذي جاء بعد إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل في 22 مارس آذار، ونفت الجماعة المدعومة من إيران مسؤوليتها عنه أيضا.

وأضاف “هذه الحوادث تأتي في سياق افتعال ذرائع مشبوهة ‏لاستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان”.

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