إسرائيل تواصل استهداف حزب الله اللبناني وتهاجم الحوثيين في اليمن

reuters_tickers

5دقائق

من إميلي روز ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا تابعة لجماعة الحوثي اليمنية يوم الأحد، لتوسع بذلك نطاق مواجهتها مع حلفاء إيران في المنطقة بعد قتلها الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الجمعة في صراع متصاعد في لبنان.

وأضافت إسرائيل أن الضربات الجوية على ميناء الحديدة اليمني جاءت ردا على الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون على إسرائيل في الأيام القليلة الماضية، وسط مخاوف من خروج القتال في الشرق الأوسط عن نطاق السيطرة وانجرار إيران والولايات المتحدة إليه.

وقالت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي إن أربعة على الأقل قتلوا وأصيب 29 آخرون.

جاءت الضربات على اليمن في الوقت الذي وجهت فيه إسرائيل مزيدا من الضربات لأهداف في لبنان، حيث أدى قصفها المكثف على مدى أسبوعين إلى مقتل عدد من كبار قادة حزب الله ونزوح مئات الآلاف من السكان.

وتعهدت إسرائيل يوم الأحد بمواصلة الهجوم.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسلي هاليفي “لقد فقد حزب الله رأسه، وينبغي لنا مواصلة ضربه بقوة”.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات التي شنتها إسرائيل يوم الأحد أدت إلى مقتل 32 شخصا في عين الدلب بجنوب لبنان و21 شخصا في بعلبك الهرمل في شرق البلاد. وأضافت أن 14 مسعفا قُتلوا في غارات جوية خلال اليومين الماضيين.

وهزت انفجارات ضخمة بيروت بسبب الغارات الجوية، فيما سُمع أزيز الطائرات المسيرة الإسرائيلية وهي تحلق فوق العاصمة اللبنانية خلال الليل وأوقات كثيرة من نهار الأحد.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وشن الحوثيون هجمات على إسرائيل طوال تلك الفترة وعطلوا حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وكثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله منذ أسبوعين وقالت إن الهدف من هذه الهجمات هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة الجماعة. ويناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حاليا توسيع الحملة العسكرية في لبنان.

وبعد مقتل نصر الله في ضربة جوية ضخمة على بيروت يوم الجمعة، أطلق حزب الله زخات جديدة من الصواريخ على إسرائيل بينما توعدت إيران بالثأر لمقتله.

وشددت الولايات المتحدة على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان، لكنها وجهت الجيش كذلك بتعزيز وجوده في الشرق الأوسط في إشارة إلى تزايد القلق.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه ينبغي تجنب حرب شاملة في الشرق الأوسط مضيفا أنه سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنه لم يحدد موعدا.

وفي مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي)، قال مارك كيلي رئيس لجنة الشؤون الجوية الفرعية التابعة للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ إن القنبلة التي استخدمتها إسرائيل في قتل نصر الله كانت قنبلة موجهة أمريكية الصنع تزن 900 كيلوجرام.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن إسرائيل لن يكون بوسعها إعادة سكانها بأمان إلى منازلهم في مناطقها الشمالية من خلال شن حرب شاملة مع حزب الله أو إيران.

وأضاف كيربي “نعتقد أن المسار الدبلوماسي هو الصحيح”.

وفي إيران التي ساهمت في تأسيس حزب الله في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، نعى كبار القادة مقتل مسؤول كبير في الحرس الثوري في ذات الضربة التي قتلت نصر الله، كما دعت طهران إلى عقد اجتماع في مجلس الأمن الدولي بشأن أفعال إسرائيل.

وقالت مصادر لرويترز إن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي نُقل لموقع آمن في إيران بعد مقتل نصر الله.