إسرائيل تواصل شن ضربات على قطاع غزة ولازاريني يقول إن الآلاف ما زالوا عالقين في الشمال

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال مسعفون فلسطينيون يوم الأربعاء إن 18 شخصا على الأقل قتلوا في غارات عسكرية ليلة الأربعاء على قطاع غزة، بينما واصلت القوات الإسرائيلية حملتها العسكرية على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الحملة، التي دخلت يومها الخامس الآن، تهدف إلى منع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من شن هجمات من جباليا وتسعى لمنعهم من معاودة تنظيم صفوفهم..

وأصدر الجيش الإسرائيلي مرارا أوامر إخلاء لسكان جباليا ومناطق مجاورة، لكن مسؤولين فلسطينيين والأمم المتحدة يقولون إنه لا توجد مناطق آمنة للفرار إليها في قطاع غزة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني إنها تلقت تقارير غير مؤكدة تفيد بأن عشرات الفلسطينيين ربما قتلوا في جباليا ومناطق أخرى في شمال قطاع غزة، لكنها غير قادرة على الوصول إليهم بسبب القصف الإسرائيلي.

وقال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على منصة إكس يوم الأربعاء “ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرون في المنطقة”.

وأضاف “أوامر الإخلاء الأحدث من السلطات الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا، وخاصة من مخيم جباليا. كثيرون يرفضون لأنهم يعرفون جيدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة”.

وأوضح لازاريني أن بعض ملاجئ وخدمات الأونروا أجبرت على الإغلاق لأول مرة منذ بدء الحرب، وأن الجوع انتشر مرة أخرى في شمال غزة في ظل عدم توافر أي إمدادات أساسية تقريبا.

وقال “هذه العملية العسكرية الأحدث تهدد أيضا تنفيذ المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال”.

ولم ترد إسرائيل بعد على تصريحات لازاريني. وكانت السلطات الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إنها تسهل توصيل الغذاء إلى غزة رغم الظروف الصعبة.