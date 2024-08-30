إسرائيل تواصل عمليتها لليوم الثالث على التوالي في الضفة الغربية

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تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية الواسعة في الضفة الغربية المحتلة لا سيما في منطقة جنين حيث قتلت الجمعة ثلاثة عناصر من حركة حماس، في وقت تتواصل الحرب الدامية بين الحركة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حيث تقول الأمم المتحدة إن المعاناة تصل “الى أبعد مما يمكن لأي إنسان أن يتحمّل”.

وتثير العملية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية قلق الأمم المتحدة التي حذّرت من خطر “تدهور الوضع المتفجّر أصلا” في الأراضي الفلسطينية مع اقتراب الحرب في قطاع غزة المحاصر والمدمّر من إتمام شهرها الحادي عشر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء بدء عملية واسعة “لمكافحة الإرهاب” في شمال الضفة الغربية، خصوصا في جنين وطولكرم حيث تنشط مجموعات فلسطينية مسلحة. وقتل ما لا يقل عن 19 فلسطينيا في العملية، بحسب الجيش ووزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، غالبيتهم من المقاتلين في فصائل مسلحة فلسطينية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة بأنه قتل اليوم “المدعو وسام حازم، قائد شبكة حماس الإرهابية في جنين”.

وأوضح أن الأخير قضى “خلال تبادل إطلاق النار”، مشيرا الى أنه “كان ضالعا في تنفيذ وتوجيه عمليات إطلاق نار إرهابية وتفجير عبوات ناسفة إلى جانب أعمال إرهابية أخرى” في الضفة.

وأكد الجيش أنه بعد مقتل حازم، “قضت طائرة لسلاح الجو” على عنصرين آخرين “حاولا الهرب من السيارة التي كانوا يستقلونها” معه، مشيرا الى أنهما كانا “من نشطاء حماس في جنين عملا تحت قيادة المدعو وسام حازم وتورطا في عمليات إطلاق نار إرهابية نحو بلدات اسرائيلية في منطقة التماس”.

وقتل الثلاثة في بلدة الزبابدة جنوب غرب جنين. وتحلّق عشرات حول السيارة المتفحمة، بينما عمل رجال إطفاء على إخماد نيران مندلعة فيها، بحسب مصور لوكالة فرانس برس في المكان.

وفاد سكان بأن القوات الإسرائيلية انسحبت خلال ليل الخميس الجمعة من طولكرم ومخيم نور شمس، بينما لا تزال المواجهات مستمرة في جنين ومحيطها.

– “نحن غزة ثانية” –

وأظهر فيديو لفرانس برس في مخيم نور شمس في طولكرم، فلسطينيين يعاينون آثار المعارك.

وإضافة إلى الدمار واللون الأسود الذي غطى بعض المباني الاسمنتية جراء حرائق، بدت بعض الطرق الضيقة وقد جرفت بالكامل نتيجة مرور الدبابات العسكرية فيها.

وقال نايف العجمة “ما الفارق بيننا وبين غزة؟ لا فارق بيننا وبين غزة، نحن غزة ثانية، خصوصا مخيمنا…”.

وتشهد الضفة الغربية توغلات إسرائيلية منتظمة. لكن من النادر أن تنفذ بشكل متزامن في مدن عدّة، وبإسناد جوي، كما يحدث منذ الأربعاء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الخميس “الى وقف فوري للعمليات” الإسرائيلية. وندّد باستخدام الغارات الجوية على أهداف مدنية، مبديا أسفه لـ”خسارات في الأرواح”، “بينهم قصّر”.

واعتبرت الأمم المتحدة أن “التطورات الخطرة تغذي الوضع المتفجر أصلا في الأراضي الفلسطينية وتنتقص من السلطة الفلسطينية” ومقرها رام الله.

واعتبرت فرنسا الجمعة أنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية “تفاقم جو عدم استقرار وعنف غير مسبوق”، فيما ندّدت إسبانيا بـ”اندلاع أعمال العنف”، مشدّدة على أنّه “أمر غير مقبول إطلاقا”.

كذلك، أعربت لندن عن “قلقها العميق” جراء “الأساليب” التي تستخدمها القوات الإسرائيلية في العملية العسكرية، و”التقارير عن ضحايا مدنيين وتدمير البنى التحتية المدنية” في الضفة الغربية، مؤكدة أنّ “الحاجة إلى وقف التصعيد ملحّة”.

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم شنّته الحركة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ازدادت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وقتل نحو 640 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حسب الأمم المتحدة. وقتل ما لا يقل عن 19 إسرائيليا، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية، وفق بيانات إسرائيلية رسمية.

وإضافة الى الدمار ونقص المواد الاغاثية، يواجه قطاع غزة أزمة صحية وإنسانية كارثية تطال غالبية سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون.

– “هدن إنسانية” لشلل الأطفال –

وأعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن إسرائيل وافقت على سلسلة “هدن إنسانية” تستمر كلّ منها ثلاثة أيام في وسط القطاع وجنوبه وشماله للقيام بحملة تلقيح ضد شلل الأطفال.

وقال ممثل المنظمة في غزة ريك بيبركورن “ما ناقشناه وتمت الموافقة عليه، هو أن تبدأ الحملة في أول أيلول/سبتمبر في وسط قطاع غزة لثلاثة أيام، وستكون هناك هدنة إنسانية” لساعات يوميا، لافتا الى أن الإجراء نفسه سيتخذ لاحقا في الجنوب والشمال.

واتخذ القرار بالحملة بعد تأكيد تسجيل حالات شلل أطفال في القطاع الفلسطيني.

وشدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على أن هذه الهدن الموقتة “ليست وقفا لإطلاق النار” في الحرب.

وتحدثت مسؤولة في الأمم المتحدة الخميس عن معاناة سكان القطاع، قائلة إنها “تتجاوز ما يمكن لأي إنسان تحمله” وسائلة “ما الذي حل بحسِّنا الأساسي بالإنسانية؟”.

وقالت جويس مسويا، الرئيسة بالوكالة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني الخميس “يصعب أن نصف بكلمات الكفاح الهائل للسكان لإيجاد مأوى أو غيره من الضرورات الأساسية”.

أضافت “المدنيون جوعى وعطشى ومرضى وبلا مأوى، وقد دفِعوا إلى ما هو أبعد من حدود التحمل وما هو أبعد مما يمكن لأي إنسان تحمله”.

في غضون ذلك، تتواصل أعمال القصف.

وأفادت فرق الإسعاف في القطاع عن ضربات إسرائيلية في مناطق مختلفة، مؤكدة سقوط ثلاثة قتلى على الأقل في ضربة إسرائيلية على شرق مدينة خان يونس (جنوب)، واثنين آخرين بينهما طفل في قصف طال مخيم جباليا (شمال).

وأفاد مراسل فرانس برس عن قصف مدفعي على غرب مدينة غزة (شمال).

وأفاد الجيش الإسرائيلي عن استهداف منصة استخدمت لإطلاق مقذوفات باتجاه الدولة العبرية. وأفاد بأنه قضى خلال اليوم المنصرم “على عشرات الإرهابيين” وسط القطاع وجنوبه.

وأدّى هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 1199 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف 251 شخصا في ذلك اليوم، لا يزال 103 منهم محتجزين في غزة، بينهم 33 أعلن الجيش موتهم.

وتسبّب القصف والعمليات البرية الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حماس بمقتل ما لا يقل عن 40602 شخص، وفقا لآخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال.

بور/كام-ناش/رض