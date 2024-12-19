إسرائيل تواصل قصف غزة وسط تكثيف محادثات وقف إطلاق النار

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت مصادر مطلعة إن وسطاء أمريكيين وعربا يكثفون جهودهم على مدار الساعة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت قال فيه مسعفون في قطاع غزة إن ضربات إسرائيلية قتلت 13 فلسطينيا يوم الخميس.

ويسعى الوسطاء في محادثات في مصر وقطر إلى التوصل لاتفاق لوقف الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا في القطاع الذي تديره حماس، يشمل الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة منذ الهجوم على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر أن الوسطاء تمكنوا من تضييق بعض الفجوات بشأن النقاط العالقة، لكن بعض الاختلافات الأخرى لا تزال قائمة.

وفي قطاع غزة، قال مسعفون إن 13 فلسطينيا على الأقل قتلوا خلال ليل الأربعاء في غارات جوية إسرائيلية متفرقة بما شمل ضربات استهدفت منزلين في مدينة غزة ومخيما بوسط القطاع.

وقال سكان في جباليا شمال قطاع غزة إن قوات إسرائيلية فجرت مجموعة من المنازل هناك خلال ليل الأربعاء. وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية في تلك المنطقة منذ أكتوبر تشرين الأول.

وقال عادل (60 عاما)، وهو من سكان جباليا ونزح إلى مدينة غزة “كل ما طولت المفاوضات كل ما زاد الدمار والموت في هاي الأماكن، بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا بيتم إبادتهم، بالضبط زي ما بيصير في رفح”.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بارتكاب تطهير عرقي في تلك البلدات عبر إجلاء السكان لإنشاء مناطق عازلة. وتنفي إسرائيل الاتهامات وتقول إن حملتها تهدف إلى القضاء على حماس ومنعها من إعادة تنظيم صفوفها.

وتتهم إسرائيل حماس باستغلال البنية التحتية المدنية والسكان دروعا بشرية. وتنفي حماس ذلك وتتهم إسرائيل بمحاولة تبرير القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين.