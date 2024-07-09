إسرائيل تواصل هجومها الواسع في قطاع غزة وخبراء أمميون ينددون ب”حملة تجويع”

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واصلت القوات الإسرائيلية الثلاثاء هجومها الواسع في مدينتي غزة ورفح في شمال وجنوب القطاع المحاصر الذي قال خبارء مكلّفون من الأمم المتحدة إنه يتعرّض ل”حملة تجويع”.

وتدور معارك عنيفة بين الجنود المدعومين بالدبابات والغارات والمسيَّرات من جهة والفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس في مناطق عدة من قطاع غزة، عشية جولة جديدة من المفاوضات في قطر بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، إن القتال في مدينة غزة هو “الأعنف منذ أشهر”. وكان الجيش الإسرائيلي بدأ في 27 حزيران/يونيو عمليات عسكرية واسعة في حي الشجاعية في شرق غزة توسّعت إلى المناطق الوسطى التي أمر الجيش أهلها بإخلائها. وصدرت ثلاثة أوامر إخلاء في ثلاثة أيام، وقالت الأمم المتحدة إنها تشمل “عشرات الآلاف” من الأشخاص.

– “ماذا سنأكل؟” –

وطلب الجيش من السكان الوّجه نحو دير البلح في وسط القطاع، لكن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يقول إن المنطقة “مكتظة أصلا بالنازحين”.

ووصف مكتب “أوتشا” الثلاثاء أوامر الإخلاء الجديدة بأنها “مروِّعة” وموجهة إلى المدنيين “الذين تمّ تهجير الكثير منهم قسرا عدة مرات”، مشيرا الى أن “نزوحهم إلى مناطق تشهد عمليات عسكرية للجيش الإسرائيلي تتسبّب بسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين”، في إشارة الى انتقال أعداد من النازحين الى الأحياء الغربية والجنوبية لمدينة غزة.

وتحدّث سكان غزة عن تعرّض هذه الأحياء لنيران المروحيات العسكرية والقصف وإطلاق النار.

وقال عبدالله خمّاش المقيم في حي الرمال في غزة “إلى أين نذهب؟ قالوا لنا اذهبوا من هنا إلى هناك ثم يأتون إلينا. هذا يجعلنا نريد أن ندفن أنفسنا أحياء”.

وأعلن الجيش مواصلة عملياته استنادًا إلى “معلومات استخباراتية” بوجود بنية تحتية لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في مدينة غزة حيث قال إنه قتل عشرات “الإرهابيين” وعثر على أسلحة.

وقال إنه ضرب مقاتلين يستخدمون “مباني مدرسة في منطقة النصيرات” في وسط القطاع. وهي المدرسة الثالثة التابعة للأونروا التي تتعرّض للقصف خلال أيام.

وإلى حالة الخوف والرعب التي يعيشونها، يظل الشغل الشاغل للنازحين هو كيف يحصلون على ما يسدّ رمقهم مع أطفالهم.

وقالت مسؤولة الشؤون الإنسانية في المجلس النروجي للاجئين ميساء صالح لدى عودتها من مهمة ميدانية “السؤال الأول الذي يطرح كل صباح هو نفسه: ماذا سنأكل اليوم؟”.

وأضافت “خلال فترة تواجدي في دير البلح، لم أرَ أي مساعدات. إنها تقريبا غير موجودة”.

وقال خبراء حقوقيون أمميون الثلاثاء إن إسرائيل تشنّ “حملة تجويع متعمّدة وموجّهة” أسفرت عن وفاة آلاف الأطفال في غزة، وهو ما نفته إسرائيل على الفور.

وقال عشرة خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في بيان “نعلن أن حملة التجويع المتعمّدة والموجّهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة وأدّت إلى مجاعة في جميع أنحاء غزة”.

وقال الخبراء المعيّنون من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة الدولية “توفي 34 فلسطينيا من سوء التغذية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر معظمهم أطفال”.

ولم تعلن الأمم المتحدة رسميا المجاعة في قطاع غزة. لكن الخبراء الأمميين بمن فيهم المقرّر الخاص المعني بالحقّ في الغذاء مايكل فخري، أصرّوا على أنه لا يمكن إنكار حدوث مجاعة.

وندّدت بعثة إسرائيل إلى الأمم المتحدة في جنيف ببيان الخبراء واتهمتهم “بنشر معلومات مضللة”.

– خلافات –

واندلعت الحرب في 7 تشرين الأوّل/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلاً معظمهم مدنيّون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وردت إسرائيل بحرب مدمّرة في قطاع غزّة تسبّبت بمقتل 38243 شخصًا على الأقلّ غالبيتهم مدنيون، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

وحذّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية الاثنين “من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة كما في رفح وغيرها”، مشيرا الى أن “من شأن ذلك أن يعيد العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر”، ومحمّلا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو وجيشه المسؤولية الكاملة عن انهيار هذا المسار”.

ويتوجّه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد برنيع الأربعاء إلى الدوحة حيث يلتقيان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق مصدر مطلع على المفاوضات، للبحث في سبل التوصل الى هدنة في قطاع غزة.

في القاهرة، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء بيرنز وبحث معه “آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة”.

كما ناقش وفدان أميركي وإسرائيلي في القاهرة التي سيصلها رئيس جهاز الشين بيت (الأمن الداخلي) رونين بار، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وضع معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر والذي أقفل منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب لافلسطيني منه في أيار/مايو. وكان المعبر الطريق الرئيسي لعبور المساعدات الى القطاع الذي يعاني من نقص في الغذاء والوقود والأدوية وكل شيء.

وسجّل تغيير في موقف حماس من المفاوضات منذ الأحد حين قال مسؤول في الحركة إن حماس لم تعد تشترط أن تقبل إسرائيل بوقف دائم لإطلاق لبدء التفاوض على هدنة وإطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وتتمسّك إسرائيل بأن أي اتفاق يجب أن يسمح لها بمواصلة القتال وتحقيق هدفها المتمثل بالقضاء على حماس.

وقال مسؤول فلسطيني إن حماس ستحضر جولة مباحثات الدوحة على الرغم من عدد من “نقاط الخلاف”، أبرزها أنّ “اسرائيل وضعت فيتو على الإفراج عن مئة أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية” وترفض الانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

– جبهة لبنان –

على الحدود الشمالية لإسرائيل، تواصل التصعيد الثلاثاء بين إسرائيل وحزب الله.

ونشر حزب الله الثلاثاء شريطاً مصوّراً يتجاوز تسع دقائق قال إنه يتضمن مشاهد استطلاع جوي للجولان السوري الذي تحتله إسرائيل، عادت بها “طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية”.

وتظهر الصور ما وصفه حزب الله بقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات وأنظمة قبب حديدية ونقاط للجيش الإسرائيلي. ويظهر الشريط مشاهد لمواقع سبق لحزب الله ان أعلن استهداف عدد منها منذ بدء التصعيد مع إسرائيل على وقع الحرب في غزة.

وكان الحزب نشر الشهر الماضي مقطعاً مصوراً تضمن مسحاً لمدينة حيفا ومحيطها، بما في ذلك منشآت عسكرية ودفاعية حساسة، وفق قوله، عدا عن محطات طاقة وبنى مدنية.

وجاء نشر المقطع المصور عشية كلمة مرتقبة للأمين العام للحزب حسن نصرالله خلال حفل تأبين لقيادي عسكري بارز قتل بضربة إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وردّ وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس على نشر الفيديو في منشور على “إكس” قال فيه “نصرالله، إذا لم توقف التهديدات والعنف وتنسحب الى نهر الليطاني” الواقع على بعد ثلاثين كيلومترا من الحدود، “ستكون مدمّر لبنان”.

بور-سغ/كبج-ص ك/رض