إسرائيل توافق على “إعادة فتح محدودة” لمعبر رفح

أعلنت إسرائيل الاثنين أنها ستسمح “بإعادة فتح محدودة” لمعبر رفح الحدودي بين غزة ومصر فور استكمال استعادة جثمان ران غفيلي، آخر رهينة اسرائيلي لا يزال في القطاع.

يُعد معبر رفح الحدودي نقطة أساسية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتطالب الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية بإعادة فتحه منذ فترة طويلة.

لكن منذ دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بإعادة فتحه، مُعللة ذلك بعدم إعادة حماس جثمان غفيلي، وبضرورة التنسيق مع مصر.

والأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، حضا نتانياهو على إعادة فتح معبر رفح من دون انتظار عودة غفيلي.

وكتب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على منصة “اكس” “في إطار خطة الرئيس ترامب المكونة من 20 بندا، وافقت إسرائيل على إعادة فتح محدودة لمعبر رفح الحدودي، مخصصة للمشاة وتخضع لآلية تفتيش إسرائيلية شاملة”.

أضاف إن هذه الخطوة ستعتمد على “عودة جميع الرهائن الأحياء وبذل حماس جهدا بنسبة 100% لتحديد مكان جميع الرهائن المتوفين وإعادتهم”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أن قواته تنفذ “عملية محددة الهدف في منطقة الخط الأصفر بشمال غزة لاستعادة الجثمان”.

وأكد مكتب نتانياهو “عند الانتهاء من هذه العملية، ووفقا لما تم الاتفاق عليه مع الولايات المتحدة، ستفتح إسرائيل معبر رفح”.

وجاء الاعلان بعد تصريح علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية التي شُكلت لإدارة شؤون القطاع، الخميس أن المعبر سيعاد فتحه في كلا الاتجاهين الأسبوع المقبل، من دون أن يحدد موعدا لذلك.

وقال خلال كلمة في منتدى دافوس الاقتصادي “بالنسبة الى الفلسطينيين في غزة، فإن رفح أكثر من مجرد بوابة، إنه شريان حياة ورمز للأمل والفرص”.

-آخر رهينة

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت “في ما يتعلق بجثة الجندي ران غفيلي، نؤكد أننا أطلعنا الوسطاء على كافة التفاصيل والمعلومات التي لدينا حول مكان تواجد جثة الأسير”.

وكتب الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة على تطبيق تلغرام “ما يؤكد صدق ما نقول هو أنّ العدو يقوم الآن بالبحث في أحد الأماكن بناء على المعلومات التي قدمتها كتائب القسام للوسطاء”.

وقال مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس إن مؤشرات تفيد بأن غفيلي “قد يكون دُفن في منطقة الشجاعية–الدرج–التفاح”.

وأضاف أن “معلومات استخبارية حول هذا الموقع كانت بحوزتنا منذ فترة، وتم تنقيحها مؤخرا”، مشيرا إلى وجود وحدات متخصصة على الأرض، بينها حاخامات وفرق بحث وخبراء أسنان، للمساعدة في تحديد هوية غفيلي.

وكانت حماس اقتادت خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، 251 شخصا من إسرائيل واحتجزتهم في غزة. وقد أطلقوا جميعا باستثناء رفات غفيلي.

وكان غفيلي، وهو رقيب في وحدة “يسام” الخاصة التابعة للشرطة الإسرائيلية، قد قُتل يوم الهجوم ونُقلت جثته إلى غزة.

ونصت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار على تسليم حماس جميع الرهائن في غزة.

وأعربت عائلة غفيلي عن معارضتها الشديدة لإطلاق المرحلة الثانية من الخطة التي تشمل إعادة فتح معبر رفح، قبل تسلّم رفاته.

وقالت العائلة في بيان “أولا وقبل كل شيء، يجب إعادة ران إلى الوطن”.

وأضافت “حماس لا تزال تحتجز ابننا ران. لم تنزع حماس سلاحها، ولا يمكن لدولة إسرائيل المضي في فتح معبر رفح بينما تواصل حماس تضليل العالم”.

– دور تركي

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن إعادة فتح رفح نوقشت خلال اجتماع عقد السبت بين نتانياهو والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وأفاد موقع “واي نت” الإخباري، نقلا عن مسؤول إسرائيلي لم يسمّه، بأن الاجتماع كان “إيجابيا”، لكن ويتكوف ضغط على إسرائيل لإعادة فتح رفح من دون انتظار تسليم رفات غفيلي.

وبحسب المسؤول، أثار ويتكوف أيضا احتمال أن تؤدي تركيا دورا في مستقبل غزة.

ونقل الموقع عن المسؤول قوله إن ويتكوف “دفع نحو إدخال أكبر خصومنا، تركيا، إلى حدودنا”، مضيفا أن “الساعة تدق باتجاه مواجهة مع تركيا”.

كما اتهم المسؤول ويتكوف “بالضغط من أجل (خدمة) مصالح قطر”، بحسب الموقع.

ورفض نتانياهو مرارا أي دور تركي في غزة بعد الحرب، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد دعا نظيره التركي رجب طيب إردوغان للانضمام إلى ما سمّاه “مجلس السلام”.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا منذ اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

