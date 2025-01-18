إسرائيل توافق على الهدنة وتقصف غزة قبل بدء تنفيذها

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من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – وافقت إسرائيل يوم السبت على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة بينما واصلت قوات إسرائيلية قصف القطاع قبل يوم من الموعد المقرر لبدء سريان الاتفاق.

ومن شأن الاتفاق أن يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة بعد أن دمر القتال القطاع وأودى بحياة ما يقرب من 47 ألف فلسطيني و1200 إسرائيلي وزعزع استقرار الشرق الأوسط.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم السبت وبعد اجتماع استمر لأكثر من ست ساعات، وافقت الحكومة على الاتفاق الذي يهدف إلى وقف القتال وإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل عشرات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقد يمهد الاتفاق الطريق أمام إنهاء الحرب.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب “وافقت الحكومة على الإطار الخاص بإعادة الرهائن. وسيدخل الإطار الخاص بالإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ يوم الأحد”.

وفي غزة، تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية هجماتها المكثفة منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة فيما قصفت طائرات إسرائيلية مناطق بوسط وجنوب غزة يوم السبت. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت قتلت خمسة أشخاص في خيمة في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب القطاع.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إنه بذلك ارتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي منذ إعلان الاتفاق يوم الأربعاء الماضي إلى نحو 123.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ غارات على 50 “هدفا إرهابيا” في أنحاء قطاع غزة يوم الجمعة. ولم يرد الجيش حتى الآن على طلب للتعليق على هجماته يوم السبت.

ودوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب يوم السبت، وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه أسقط صاروخا أطلق من اليمن دون الإشارة إلى سقوط أي مصابين. وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يوم السبت إن الجماعة ستنسق عن كثب مع المقاومة الفلسطينية للتعامل مع إسرائيل في حالة أي انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأثارت حرب غزة سلسلة من الصراعات الأخرى الأصغر حجما في الشرق الأوسط.

واندلعت حرب غزة بعدما شنت حماس الهجوم الأكثر تدميرا في تاريخ إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر عن مقتل المئات في جنوب إسرائيل.

وبدأت إسرائيل بقصف غزة فور هجوم حماس على جنوب إسرائيل، وسرعان ما اشتبكت مع جماعة حزب الله اللبنانية، حليفة حماس المدعومة من إيران، ثم اجتاحت جنوب لبنان وقتلت معظم كبار قادة حزب الله.

ونفذت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران مئات الهجمات، منذ اندلاع حرب غزة، على ما قالت إنها سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، كما أطلقت عددا من الصواريخ على إسرائيل.

وردت إسرائيل بقصف اليمن، كما قتلت عددا من كبار الضباط في الحرس الثوري الإيراني العديد منهم في غارات على الأراضي السورية ومنها هجوم على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق العام الماضي.