إسرائيل توافق على بناء نحو 800 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية

reuters_tickers

1دقيقة

القدس 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأربعاء إن إسرائيل أعطت الموافقة النهائية على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال سموتريتش، المنتمي لليمين المتطرف والذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، إنه منذ بداية توليه منصبه في أواخر عام 2022، وافق مجلس التخطيط الأعلى الحكومي على نحو 51370 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وهي من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقبلية عليها.

وقال سموتريتش في بيان “نحن مستمرون في الثورة”، مضيفا أن الموافقة على الوحدات السكنية في الآونة الأخيرة “جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو… والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل”.

وستتوزع الوحدات بين حشمونائيم، عند الخط الأخضر في وسط إسرائيل، وجفعات زئيف وبيتار عيليت بالقرب من القدس.

(شارك في التغطية علي صوافطة – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)