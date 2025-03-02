إسرائيل توافق على مقترح أميركي لهدنة في غزة حتى منتصف نيسان/أبريل

afp_tickers

8دقائق

وافقت إسرائيل الأحد على اقتراح أميركي بتمديد الهدنة في غزة حتى منتصف نيسان/أبريل المقبل، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع حماس لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار والتي يفترض مبدئيا أن تضع حدا للحرب.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أصدره بعد منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش السبت) أن “إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق نار موقت خلال شهر رمضان” الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية آذار/مارس وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيحتفل به في منتصف نيسان/أبريل.

ولم يصدر أي رد فعل فوري من حماس التي تصر حتى الآن على بدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الحالي يوم الأحد كما هو مخطط له.

والسبت، أكدت حركة حماس في رسالة وجهتها للقمة العربية التي تعقد هذا الأسبوع في القاهرة حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة رفضها أي وجود لقوات أجنبية في القطاع.

وقالت حماس في الرسالة التي نشرت نصها “نؤكد حرصنا على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولا لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار”.

بموجب خطة ويتكوف، يتم إطلاق سراح “نصف الرهائن، الأحياء والأموات” في اليوم الأول من دخولها حيز التنفيذ، ويتم إطلاق سراح بقية الرهائن (الأحياء أو الأموات) “في نهاية المطاف، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار”، بحسب بيان مكتب نتانياهو.

وبحسب مكتب نتانياهو، فإن ويتكوف قدم هذا المقترح بعد أن خلُص إلى أن مواقف حماس وإسرائيل يستحيل التوفيق بينها على الفور، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لإتمام المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

وأضاف البيان أن إسرائيل مستعدة لبدء مفاوضات “فورا” حول “كل تفاصيل خطة ويتكوف” إذا “غيرت حماس موقفها”.

عقب ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السبت أنه وقع على تسليم نحو 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال روبيو في بيان مقتضب “لقد وقعت على إعلان (…) للإسراع في تسليم ما يقرب من 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل”، مذكرا بإلغاء حظر جزئي على الأسلحة كان قد فرضه الرئيس السابق جو بايدن.

– عرقلة –

بدأت الهدنة في 19 كانون الثاني/يناير، وتمتد مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من ثلاث يتضمنها اتفاق وقف النار.

وخلال هذه المرحلة، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفين. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.

وأبرم الاتفاق بعد حرب مدمّرة اندلعت قبل أكثر من 15 شهرا عقب هجوم حركة حماس الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

لكن المحادثات بشأن استمرار الهدنة صعبة، ففيما كان ينص الاتفاق على أن يبدأ التفاوض بشأن المرحلة الثانية خلال المرحلة الأولى، تعرقلت المفاوضات جراء اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق.

ويفترض إعادة الرهائن المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة حماس استعدادها لإعادة كل الرهائن “دفعة واحدة” خلال هذه المرحلة.

أما الثالثة فتخصص لإعادة إعمار غزة وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.

من جهتها، تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن مزيد من الرهائن في إطار تمديد المرحلة الأولى. ولا تنفك حكومة نتانياهو تشدد على حقها في استئناف القتال في أي لحظة للقضاء على حماس إذا لم تتخل الحركة الفلسطينية عن السلاح.

وحذّرت الأمم المتحدة السبت من أن تجدد الحرب في قطاع غزة سيكون “كارثيا”.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن “من الضروري بذل كل الجهود لمنع تجدد الأعمال القتالية الذي سيكون كارثيا”.

وأضاف أن “وقفا دائما لإطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن أمر ضروري لتجنب التصعيد ومزيد من العواقب المدمرة على المدنيين”، وفق ما جاء في بيان للمتحدث باسمه.

وقال قيادي في حماس لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه السبت “من المفروض أن تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار صباح الأحد”، مضيفا “لكن الاحتلال ما زال يماطل ويُواصِل الخروقات للاتفاق”.

بدوره، قال الناطق باسم حماس حازم قاسم “تمديد المرحلة الأولى بالصيغة التي يطرحها الاحتلال مرفوض بالنسبة لنا”.

– “دعاية” حماس –

وفي هذا السياق، نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس السبت فيديو قالت إنه لرهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.

وفي اللقطات ثلاثة أشخاص تم تمويه وجهوهم، يبدو أن اثنين منهم رهائن تم الإفراج عنهما في شباط/فبراير. ويطالب ثالث باللغة العبرية الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عنه.

وفي نهاية الفيديو رسالة تحذر من أن “اتفاق وقف إطلاق النار فقط هو الذي سيعيدهم أحياء”.

ردا على ذلك، قال مكتب نتانياهو في بيان “نشرت منظمة حماس الإرهابية هذا المساء مقطعا دعائيا قاسيا آخر يجبر فيه رهائننا على ترديد رسائل حرب نفسية”.

وأضاف “سنواصل العمل بلا هوادة لاستعادة جميع رهائننا وتحقيق كل أهداف الحرب”.

وتشترط إسرائيل أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح كليا والقضاء على حماس التي سيطرت على القطاع في 2007.

وأسفر هجوم حماس في جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

وأدّت الحرب على قطاع غزة إلى مقتل 48388 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ونزحت غالبية سكان القطاع المحاصر والبالغ عددهم 2,4 مرات عدة وهم يعيشون في ظروف كارثية. وتحدثت الأمم المتحدة عن خطر مجاعة.

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال هجوم حماس، ما زال 58 محتجزين في قطاع غزة، بينهم 34 يؤكد الجيش الإسرائيلي أنهم لقوا مصرعهم. والرهائن الأحياء جميعهم رجال معظمهم تحت سن الثلاثين.

بور-روك/جص