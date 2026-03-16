إسرائيل توسع عملياتها البرية في جنوب لبنان

reuters_tickers

4دقائق

من ألكسندر كورنويل ومايا الجبيلي

تل أبيب/بيروت 16 مارس آذار (رويترز) – توغلت إسرائيل في مناطق جديدة من جنوب لبنان اليوم الاثنين، ونشرت قوات لاستهداف مواقع حزب الله في إطار تصعيد حملتها ضد الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني في إفادة صحفية إن الجنود موجودون في “مواقع جديدة لم تكن قواتنا تعمل فيها أمس”.

ووصف أحدث عمليات برية بأنها “محدودة وموجهة”، ورفض تحديد إلى أي مدى توغلت القوات الإسرائيلية داخل لبنان أو ما إذا كانت ستتمركز في مواقع جديدة.

وكان الجيش الإسرائيلي، الذي سيطر على خمسة مواقع في جنوب لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله في نوفمبر تشرين الثاني 2024، أرسل قوات إضافية إلى لبنان بعدما أطلقت الجماعة وابلا من الصواريخ في الثاني من مارس آذار مما جر لبنان إلى حرب إقليمية متصاعدة.

وقال حزب الله إنه يشن هجمات ردا على قتل الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في 28 فبراير شباط، في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وردت إسرائيل بحملة قصف مكثفة على لبنان.

وقتل أكثر من 800 شخص في لبنان، ونزح ما يربو على 800 ألف معظمهم من الجنوب ومن مناطق قريبة من العاصمة بيروت.

* قوات إسرائيلية تتقدم غربا

قالت مصادر أمنية لبنانية لرويترز إن قوات إسرائيلية حاصرت في مطلع الأسبوع بلدة الخيام الاستراتيجية في جنوب لبنان والتي تقع على بعد حوالي ستة كيلومترات شمال الحدود مع إسرائيل.

وأفادت المصادر بأن القوات الإسرائيلية سيطرت فعليا على البلدة، وتتقدم حاليا غربا باتجاه نهر الليطاني، وهي خطوة قد تبقي مساحات شاسعة من جنوب لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية وتعزلها عن بقية البلاد.

ووصف الجيش الإسرائيلي الهجوم البري، الذي بدأه بعد الثاني من مارس آذار، بأنه إجراء دفاعي يهدف إلى حماية إسرائيل من هجمات حزب الله، الذي يقول إنه يطلق ما لا يقل عن مئة صاروخ وطائرة مسيرة يوميا.

وقتل جنديان إسرائيليان في اشتباكات بجنوب لبنان خلال الحملة الحالية.

وتوقع مسؤولان إسرائيليان أمس الأحد أن تجري إسرائيل ولبنان محادثات خلال الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يفضي إلى نزع سلاح حزب الله.

وبدأت بيروت الأسبوع الماضي تشكيل الوفد الذي سيشارك في المحادثات المرتقبة، لكن مسؤولين لبنانيين قالوا لرويترز في مطلع الأسبوع إنهم لم يتلقوا تأكيدا على أن الاجتماع سيعقد.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر تشرين الثاني 2024، كان من المقرر أن ينسحب حزب الله من جنوب لبنان وأن يتولى الجيش اللبناني السيطرة هناك مقابل توقف إسرائيل عن قصف لبنان.

وتقول إسرائيل إن لبنان لم يلتزم قط ببنود الاتفاق، وإنها واصلت شن غارات جوية شبه يومية على ما وصفته بمواقع لحزب الله وأسلحته.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سها جادو)