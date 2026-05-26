إسرائيل توسع عمليتها البرية بجنوب لبنان مع تصاعد الاشتباكات

26 مايو أيار (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن إسرائيل “تكثف عملياتها في لبنان”، ولم يتضح بعد ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل مع إيران سيؤدي إلى وقف القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

وأضاف نتنياهو في بيان أن الجيش الإسرائيلي “ينفذ عمليات بقوات كبيرة في الميدان ويفرض سيطرته على مناطق. نعزز الشريط الأمني لحماية البلدات الشمالية”.

وذكر البيان أن إسرائيل تعمل على العثور على حلول مبتكرة لمكافحة طائرات حزب الله المسيرة الملغومة.

وقال مصدران اليوم الثلاثاء إن الجيش وسع نطاق عملياته البرية في جنوب لبنان إلى ما وراء “الخط الأصفر”، وهو خط ترسيم حددته إسرائيل على بعد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية عقب سريان وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في 16 أبريل نيسان.

ولم يقدم المصدران تفاصيل إضافية عن مدى هذا التوسع.

ويشكل هذا الخط جزءا من منطقة عازلة مقترحة تمتد من خمسة إلى عشرة كيلومترات داخل جنوب لبنان حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها في عشرات القرى المهجورة في الغالب.

ويختلف الخط الأصفر عن “الخط الأزرق” الذي حددته الأمم المتحدة لتمييز الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد انسحاب إسرائيل في 2000.

وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الأعمال القتالية عبر الحدود على الرغم من وقف إطلاق النار المعلن قبل أسابيع.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الجيش “يعمل بطريقة محددة الأهداف خارج خط الدفاع الأمامي من أجل إزالة التهديدات المباشرة لمواطني دولة إسرائيل” والجنود الإسرائيليين “وفق توجيهات القيادة السياسية”.

وقال نتنياهو أمس الاثنين إن إسرائيل ستكثف هجماتها على حزب الله، في حين قال مسؤول أمريكي إن الجماعة المدعومة من إيران تجاهلت التحذيرات بوقف الهجمات التي قد تقوض المفاوضات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت جماعة حزب الله اليوم أنها استهدفت القوات الإسرائيلية التي تتقدم نحو بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان بطائرات مسيرة ملغومة وصواريخ ومدفعية، في حين ضرب الجيش الإسرائيلي بلدات عدة في جنوب لبنان وسهل البقاع وأصدر تحذيرات جديدة بالإخلاء.

وتقول وزارة الصحة اللبنانية إن العدد الإجمالي للقتلى والجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي منذ الثاني من مارس آذار وصلت إلى 3213 قتيلا و9737 جريحا بحلول 26 مايو أيار.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن الجماعة أطلقت طائرات مسيرة ملغومة نحو القوات الإسرائيلية وبلدات في شمال إسرائيل، مما تسبب في مقتل 10 جنود على الأقل منذ وقف إطلاق النار.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ما لا يقل عن 608 في لبنان لقوا حتفهم في الهجمات الإسرائيلية منذ الهدنة.

ولم تعلن جماعة حزب الله أرقام القتلى والمصابين في صفوفها.

(تغطية صحفية مايا الجبيلي – شاركت في التغطية إميلي روز من القدس – إعداد علي خفاجي ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة ومحمد علي فرج)