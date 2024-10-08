إسرائيل توسع هجومها البري في جنوب لبنان

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قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه شن غارات تستهدف حزب الله في القطاع الغربي من جنوب لبنان مع إعلان توسيع عملياته البرية بعد نشر قوات إضافية، فيما أكّد نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم أن الإمكانات العسكرية “بخير” وقيادته “منتظمة بدقة” رغم الضربات الإسرائيلية “الموجعة”.

يأتي ذلك غداة تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “مواصلة القتال” حتى الانتصار على حزب الله وحماس المدعومين من إيران، في الذكرى السنوية الأولى للهجوم غير المسبوق للحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل شرارة حرب في غزة امتدت الى لبنان، وتثير مخاوف من نزاع إقليمي واسع النطاق.

ورغم الضربات التي لحقت بحماس وحزب الله، يواصل التنظيمان إطلاق الصواريخ على إسرائيل التي تكثّف في المقابل ضرباتها في لبنان والقطاع الفلسطيني.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه شن غارات تستهدف حزب الله في مناطق بجنوب غرب لبنان. وأضاف في بيان “يوم أمس (الاثنين) بدأت الفرقة 146 عمليات محدودة ومركّزة ضد أهداف وبنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب غرب لبنان”.

من جهته، أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قدرة الحزب على القتال على رغم الضربات المكثفة التي تشنّها إسرائيل منذ أسبوعين، واغتيال عدد كبير من قياداته أبرزهم أمينه العام حسن نصرالله في 27 أيلول/سبتمبر.

وبينما أكد قاسم تأييد الحزب الجهود السياسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، شدد على أن الحزب سيواصل القتال.

وقال في كلمة متلفزة “أنتم ترون أن إنجازاتنا اليومية كبيرة جدا. مئات الصواريخ وكذلك عشرات الطائرات (المسيّرة)… أنا أحب أن أطمئنكم أن إمكاناتنا بخير”، مشيرا إلى أن قيادة الحزب “منتظمة بدقة” رغم الضربات الإسرائيلية “الموجعة”.

وأوضح “أكرر ما قلته في المرة السابقة القيادة والسيطرة وإدارة الحزب والمقاومة منتظمة بدقة(…) تخطينا الضربات الموجعة”، مضيفا أن الحزب سينجز “انتخاب الأمين العام وفق الآليات التنظيمية وسنعلن عن ذلك عند الإنجاز” رغم “الظروف الصعبة”.

ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه رصد إطلاق نحو 85 صاروخا من لبنان نحو مناطق في شمال الدولة العبرية بما فيها مدينة حيفا، في وقت أكد أنه يشنّ غارات تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وأوضح الجيش في بيان “في مناطق الجليل الأعلى والجليل الأوسط وخليج حيفا، تم رصد إطلاق نحو 85 مقذوفا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية”، مشيرا الى أن سلاح الجو استهدف “معقل حزب الله الإرهابي” في الضاحية الجنوبية.

وأكّد حزب الله في بيان أنه قصف الثلاثاء “مدينة حيفا والكريوت بصلية صاروخية كبيرة”، مضيفا أن ذلك يأتي “ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين”.

وكانت وتيرة الغارات وحجمها على ضاحية بيروت الجنوبية تراجعت ليل الاثنين الثلاثاء مقارنة بالليالي السابقة، وفق مراسلي فرانس برس، فيما شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في شرق لبنان وجنوبه، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وتبنى حزب الله فجرا قصف تجمعات جنود في محيط موقعين عسكريين ومرابض مدفعية في منطقتين في شمال إسرائيل.

– أربع فرق –

وبعد إضعاف حركة حماس، نقلت إسرائيل ثقل عملياتها إلى الجبهة الشمالية، وكثّفت غاراتها على لبنان اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر مستهدفة حزب الله. وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية “محدودة” ضد الحزب في جنوب لبنان.

وتسعى الدولة العبرية لإبعاد مقاتلي حزب الله عن المناطق الحدودية ووقف إطلاق الصواريخ نحو شمالها للسماح لنحو 60 ألف إسرائيلي فروا من صواريخ الحزب من العودة إلى منازلهم.

وتحولت دوامة العنف عبر الحدود التي بدأت قبل عام بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب مفتوحة في 23 أيلول/سبتمبر. وبدأ الجيش الإسرائيلي قصف معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه والضاحية الجنوبية.

وفي 30 أيلول/سبتمبر، بدأت عمليات برّية في جنوب لبنان، وحشدت أربع فرق عسكرية عند الحدود، بعد مرور 24 عاما على انسحاب قواتها من جنوب لبنان الذي احتلته 22 عاما.

– “مهمة مقدسة” –

منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألفي شخص في لبنان، من بينهم أكثر من 1110 منذ 23 أيلول/سبتمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. وقد نزح أكثر من مليون شخص، بحسب السلطات.

وقال نتانياهو في كلمة مسجلة بثت خلال إحياء إسرائيل الاثنين ذكرى الهجوم الأكثر دموية منذ قيامها في العام 1948 “لقد حددنا أهداف الحرب ونحن في طور تحقيقها: القضاء على حماس (في غزة)، إعادة كل الرهائن، الأحياء منهم والأموات. هذه مهمة مقدسة، لن نتوقف ما لم ننجزها”.

وأضاف بعد تأكيده في وقت سابق أن إسرائيل تغير “الواقع” على الأرض حتى لا يكون هناك هجوم مماثل ل 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023 “سنواصل القتال (…) لن أستسلم”.

وأسفر هجوم حماس عن 1206 قتلى معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى أرقام رسمية إسرائيلية. وتشمل هذه الحصيلة الرهائن الذين قتلوا أو لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قطاع غزة. ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

– 17 قتيلا في غزة –

من جهته، أكد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أبو عبيدة في كلمة مصوّرة الإثنين “قرارنا وخيارنا وهو الاستمرار في المواجهة في معركة استنزاف للعدو طويلة وممتدة ومؤلمة ومكلفة له بشدة، طالما أصر العدو على استمرار العدوان والحرب”.

والثلاثاء، شن الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على شمال قطاع غزة ووسطه حيث تحولت مناطق شاسعة إلى أنقاض وقُتل ما لا يقل عن 41965 فلسطينيا، غالبيتهم مدنيون، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.

وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 17 شخصا على الأقل الثلاثاء في ضربة إسرائيلية على مخيم للاجئين وسط القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان “17 شهيدا بينهم أطفال تم انتشالهم وعدد من الجرحى من قبل طواقم الدفاع المدني في الوسطى من منزل عائلة عبد الهادي المكون من ثلاثة طوابق، الذي تم قصفه بصاروخ من طائرة حربية في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

ويرافق الحرب في قطاع غزة ولبنان تصعيد بين إسرائيل وإيران، مع تأكيد الدولة العبرية أنها تستعد للرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء على خلفية مخاوف من ضربات إسرائيلية محتملة تستهدف مواقع نووية أو نفطية في إيران، بأن “أي هجوم على منشآت البنية التحتية الايرانية سيقابل برد قوي”.

وقالت طهران إن الهجوم الأول من تشرين الأول/أكتوبر كان ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز/يوليو في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر قتل فيها أيضا مسؤول في الحرس الثوري الإيراني.

بور/الح/كام