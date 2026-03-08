إسرائيل توسع هجومها وإيران تقترب من اختيار خليفة لخامنئي

دبي/القدس 8 مارس آذار (رويترز) – وسعت القوات الإسرائيلية نطاق قصفها لإيران خلال الليل مستهدفة مستودعات وقود بالقرب من طهران، في حين أعلنت البحرين أن هجوما إيرانيا ألحق أضرارا بإحدى محطات تحلية المياه في إشارة إلى تصعيد الهجمات على البنية التحتية الحيوية في المنطقة.

ومع تصاعد حدة القتال في اليوم التاسع من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، اقتربت طهران من اختيار زعيم أعلى جديد بعد مقتل آية الله علي خامنئي، وسط مؤشرات قوية على اختيار ابنه مجتبى خليفة له.

وهدد الجيش الإسرائيلي بقتل أي خليفة لخامنئي، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب لن تنتهي إلا بعد القضاء على جيش إيران وحكامها.

* دخان أسود يغطي طهران

قال سكان إن دخانا أسود كثيفا خانقا خيم على طهران يوم الأحد، بعد أن أضاءت غارات جوية على منشآت تخزين النفط السماء خلال الليل بأعمدة من اللهب البرتقالي.

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجوم واسع النطاق يمثل “مرحلة جديدة خطيرة” من الصراع، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وكتب على إكس”باستهداف مستودعات الوقود، يطلق المعتدون مواد خطرة وسامة في الهواء، مما يسمم المدنيين ويدمر البيئة ويعرض الأرواح للخطر على نطاق واسع”.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحفيين إن المستودعات تستخدم لتزويد إيران بالوقود اللازم لجهودها الحربية، بما في ذلك إنتاج أو تخزين الوقود اللازم للصواريخ الباليستية.

وأضاف “إنها هدف عسكري مشروع”.

وبعد وقت قصير من الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستواصل الهجوم وتضرب حكام إيران “بلا رحمة”.

وقال في بيان مصور “لدينا خطة منظمة تتضمن عددا من المفاجآت لزعزعة استقرار النظام وإحداث التغيير… لدينا أهداف كثيرة أخرى”.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه غير مهتم بالتفاوض مع إيران لإنهاء الصراع، الذي دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع وأضر بالأعمال التجارية وعرقل حركة السفر عالميا.

وقال ترامب “في مرحلة ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول ‘نحن نستسلم'”.

* المسيرات الإيرانية تقصف دول الخليج

أعلنت حكومات السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقوع هجمات إيرانية بطائرات مسيرة على أراضيها أمس السبت وفي الساعات الأولى من اليوم الأحد، حيث اشتعلت النيران في مبنى حكومي بالكويت.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية إن ضابطين لقيا حتفهما “أثناء أداء واجبهما”، في حين قالت الإمارات إن أربعة أشخاص من الوافدين لقوا حتفهم في هجمات إيرانية هناك حتى الآن.

وفي إشارة إلى قوة الهجوم، ذكرت الإمارات أن الدفاع الجوي أسقط 16 صاروخا باليستيا و113 طائرة مسيرة أطلقت باتجاه البلاد اليوم الأحد. وسقط صاروخ واحد في البحر، بينما أصابت أربع طائرات مسيرة أراضي الدولة.

كما ذكرت البحرين اليوم الأحد أن هجوما إيرانيا بطائرة مسيرة تسبب في “أضرار” لمحطة لتحلية المياه، على الرغم من أن هيئة الكهرباء والمياه قالت إن الهجوم لم يؤثر على إمدادات المياه.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها دولة عربية إن إيران استهدفت محطة لتحلية المياه خلال الصراع. وذكرت إيران أمس السبت أن هجوما أمريكيا استهدف محطة لتحلية المياه في جزيرة قشم، مما أدى إلى تعطيل إمدادات المياه في 30 قرية، ووصفته بأنه “خطوة خطيرة ذات عواقب وخيمة”.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن السعودية أبلغت طهران أن استمرار الهجمات الإيرانية على المملكة وقطاع الطاقة فيها ربما يدفع الرياض إلى رد مماثل.

وانجر لبنان إلى الصراع بعد أن أطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل الأسبوع الماضي، مما أسفر حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل ما يقرب من 400 شخص بنيران إسرائيلية خلال الأسبوع الماضي.

وقتلت إسرائيل أربعة أشخاص على الأقل عندما قصفت فندقا في وسط بيروت اليوم الأحد، قائلة إنها استهدفت قادة إيرانيين يعملون في المدينة، وهي أول ضربة من نوعها في عمق العاصمة اللبنانية، وفي ظل استمرار عمليات القصف الكثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق البلاد.

* إيران تقترب من اختيار زعيم جديد

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن مجلس الخبراء، الهيئة الدينية المكلفة باختيار الزعيم الأعلى القادم لإيران ليحل محل خامنئي، يمكن أن يجتمع اليوم الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن عضو المجلس آية الله محمد مهدي مير باقري قال إنه تم التوصل إلى توافق بين الأغلبية بشأن خليفة خامنئي.

كما قال آية الله محسن حیدري، وهو عضو آخر في مجلس الخبراء، في مقطع في مقطع مصور إن المجلس اختار خليفة لخامنئي بناء على نصيحة الزعيم الأعلى الراحل بأن من يتولى المنصب يجب أن يكون “مكروها من العدو”.

وقال مصدران إيرانيان لرويترز الأسبوع الماضي إن المرشح الأوفر حظا بشكل واضح هو مجتبي نجل خامنئي الذي تزايد نفوذه في عهد والده كشخصية بارزة في قوات الأمن والإمبراطورية التجارية الواسعة التي تسيطر عليها. ومن شأن اختياره توجيه رسالة مفادها أن التيار المتشدد لا يزال ممسكا بزمام السلطة.

وبرر ترامب أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003 بالقول إن طهران تشكل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة، دون تقديم أدلة. كما قال إن إيران باتت قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي.

ونقل موقع أكسيوس عن أربعة مصادر مطلعة على المناقشات أن الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشتا إرسال قوات خاصة إلى إيران لتأمين مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في مرحلة لاحقة من الحرب.

وردا على سؤال حول إمكانية إرسال قوات برية لتأمين المواقع النووية أمس السبت، قال ترامب إن هذا أمر يمكن القيام به “في وقت لاحق”.

وقال مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا وإصابة الآلاف.

وأسفرت الهجمات الإيرانية عن مقتل 10 في إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن ستة جنود أمريكيين، وقالت إيران اليوم الأحد إنها قصفت قواعد أمريكية في الكويت.

وقالت إسرائيل اليوم الأحد إن اثنين من جنودها قتلا في جنوب لبنان.

(شارك في التغطية إدريس علي ومايك ستون وحميرة باموق من واشنطن وبيشا ماجد من القدس وأرون ماكنيكولاس – إعداد حسن عمار ومروة سلام وأميرة زهران وشيرين عبد العزيز ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير سها جادو ومحمود رضا مراد )