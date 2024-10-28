إسرائيل توقع اتفاقا للتوسع في منظومة بالليزر لاعتراض الصواريخ

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القدس (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا بقيمة ملياري شيقل (536 مليون دولار) مع اثنين من المتعهدين المحليين للتوسع في إنتاج منظومة دفاع جديدة لاعتراض الصواريخ تعتمد على الليزر يمكن البدء في تشغيلها العام المقبل.

ويهدف الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع شركة رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة وشركة إلبيت سيستمز إلى إنتاج منظومة ليزر عالي القدرة يسمى (آيرن بيم) “الشعاع الحديدي”، وهو مصمم لمواجهة التهديدات الجوية، ومنها الصواريخ وقذائف المورتر والطائرات المسيرة وصواريخ كروز.

وسيتم استخدام هذه المنظومة كقدرة مكملة لنظام القبة الحديدية الذي يستخدم لإسقاط الصواريخ والقذائف التي تطلق على إسرائيل، معتمدا في ذلك على صواريخ موجهة بالرادار لتفجير مصادر التهديدات قصيرة المدى.

وقال إيال زمير المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إن صفقة الشعاع الحديدي “تبشر ببداية عصر جديد في الحرب”.

ويرى خبراء أن المنظومة الجديدة بديل أرخص كثيرا من الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها إسرائيل حاليا لتحييد الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية.

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