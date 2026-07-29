إسرائيل توقف مستوطنا يشتبه باعتدائه على فلسطينيين في الضفة الغربية

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء توقيف مستوطن كان يرتدي زيا عسكريا ويشتبه في اعتدائه على فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في حزيران/يونيو.

وقع الاعتداء في السادس من حزيران/يونيو في بلدة حُوّارة جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية في وقت تشهد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعدا.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الواقعة، نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، عددا من المهاجمين وهم يطرحون فلسطينيين أرضا ويعتدون عليهما بالضرب.

كما ظهر أحد المعتدين مرتديا زيا عسكريا، وهو يوجه لكمات متكررة إلى أحد الفلسطينيين بينما كان الأخير ملقى على الأرض.

وقالت الشرطة في بيان “تم توقيف المشتبه به الذي ظهر في التسجيلات مرتديا زي الجيش الإسرائيلي أثناء الاعتداء، بعدما ظل فارا خلال الشهر الماضي”.

وأضافت أن المشتبه به كان أثناء الاعتداء “مزودا بمعدات تابعة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك بندقية من طراز +إم 16+ ومسدس، ويشتبه في أنه اعتدى بعنف على فلسطينيين، أُصيب بعضهم بجروح استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به في العشرينات من عمره، وهو من سكان إحدى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعضو في فريق استجابة سريعة، وهي وحدات مدنية مسلحة تتولى توفير الأمن للمستوطنات.

وفي بيان ثان، أكدت الشرطة أن المشتبه به ليس جنديا في الخدمة الفعلية.

وأشارت إلى توقيف عدد من المشتبه بهم في إطار التحقيق في الهجوم، وتقديم لائحة اتهام بحق أحد المتورطين.

وباستثناء القدس الشرقية، يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، إضافة الى أكثر من 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وتسارع الاستيطان في الضفة الغربية مع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة ضمن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الائتلافية أواخر 2022.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقُتل ما لا يقل عن 1097 فلسطينيا، بينهم عدد من المسلحين، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين منذ اندلاع حرب غزة إثر هجوم حركة حماس، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، تظهر بيانات رسمية إسرائيلية مقتل ما لا يقل عن 48 إسرائيليا من مدنيين وعسكريين، في هجمات نفّذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية.

ييف-اشش/ها/ح س