إسرائيل ستسمح بدخول البضائع تدريجيا إلى غزة عبر تجار محليين

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(رويترز) – قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهي وحدة بالجيش الإسرائيلي مسؤولة عن تنسيق المساعدات، يوم الثلاثاء إن إسرائيل ستسمح بدخول البضائع إلى قطاع غزة تدريجيا وبشكل يخضع للمراقبة لتجار محليين.

وأضافت “يهدف هذا إلى زيادة حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة، مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع المساعدات”.

(تغطية صحفية ألكسندر كورونيل – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)