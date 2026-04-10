إسرائيل ستنشئ أكثر من 30 مستوطنة في الضفة الغربية (منظمة وإعلام)

afp_tickers

3دقائق

ستنشئ إسرائيل 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمنظمة غير حكومية والصحافة الإسرائيلية، اللتين أكدتا أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت هذا القرار من دون إعلانه في أوائل نيسان/أبريل.

وقالت منظمة “السلام الآن” غير الحكومية المناهضة للاستيطان في تقرير “قرر المجلس الوزاري الأمني سرا إنشاء 34 مستوطنة جديدة”.

ستضاف هذه المستوطنات الـ34 الجديدة إلى 68 مستوطنة أنشأتها حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية منذ تشكيلها في نهاية عام 2022.

لم يتم إعلان القرار رسميا، ورفضت وزارة الدفاع المسؤولة عن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة الرد على طلب وكالة فرانس برس للتعليق.

لكن بحسب قناة “آي 24 نيوز”، فإن 10 من المستوطنات الجديدة هي عبارة عن بؤر استيطانية قائمة سيتم تقنينها، والبقية سيتم استحداثها.

وبحسب موقع “واي نت” الإخباري، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خلال اجتماع المجلس الوزاري الأمني حول هذه المسألة إن الجيش “سينهار”، لأن إنشاء مستوطنات جديدة سيتطلب جهدا إضافيا من قواته بينما إسرائيل في حالة حرب.

وبحسب وسيلتي الإعلام، ستكون المستوطنات الجديدة منتشرة من شمال إلى جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش أكثر من 500 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية بين حوالى ثلاثة ملايين فلسطيني، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

واستمر الاستيطان في الضفة الغربية في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، ولكنه تسارع بشكل كبير منذ وصول اليمين المتطرف إلى السلطة في أواخر عام 2022، بفضل تحالفه مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بل وتسارع أكثر بعد هجوم حركة حماس الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل حرب غزة.

ميب/ح س/ع ش