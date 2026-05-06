إسرائيل ستنقل وقود طائرات إلى ألمانيا في أعقاب أزمة مضيق هرمز

برلين/القدس 6 مايو أيار (رويترز) – ذكر بيان نشرته وزارة الطاقة الإسرائيلية على الإنترنت اليوم الأربعاء أن إسرائيل ستنقل وقود طائرات إلى ألمانيا بعد أن طلبت برلين المساعدة في الأيام القليلة الماضية بسبب الأزمة في مضيق هرمز.

وقالت الوزارة إن تنسيق الشحنات سيتم مع المصافي، دون أن تذكر تفاصيل عن كمية وقود الطائرات أو الإطار الزمني.

وأضافت الوزارة أنها ستدرس سبل مساعدة ألمانيا في مسألة الغاز الطبيعي أيضا.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة اتفق عليها وزير الطاقة إيلي كوهين ووزير الخارجية جدعون ساعر، الذي أعلن عنها لنظيره الألماني خلال زيارة إلى برلين.

وتتزايد المخاوف في أوروبا بشأن أزمة إمدادات وقود الطائرات بسبب حرب إيران التي تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، لا سيما مع اقتراب موسم ذروة السفر في الصيف.

ارتفعت أسعار الوقود منذ أن أدت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى تعطيل حركة المرور عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مما أدى إلى أسوأ أزمة في قطاع السفر الجوي منذ جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن إسرائيل أبدت استعدادها لتقديم الدعم من خلال توريد وقود الطائرات والغاز الطبيعي، لكن التفاصيل والكميات غير متوفرة لأن الشركات نفسها تتفاوض بشأن العقود.

وفي بيان منفصل، قال متحدث باسم الوزارة إن ألمانيا لا تواجه في الوقت الراهن نقصا فعليا في الطاقة، لكنها على تواصل مع قطاع الطيران لرصد التداعيات المحتملة واتخاذ إجراءات مضادة موجهة بسرعة إذا لزم الأمر.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية تحرير سلمى نجم)