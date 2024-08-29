إسرائيل لأمريكا: إطلاق النار على مركبة برنامج الأغذية العالمي بغزة سببه “خطأ في الاتصال”

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مراجعة أولية خلصت إلى أن إطلاق النار على مركبة تحمل علامة واضحة لبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة حدث بعد “خطأ في الاتصال” بين وحدات عسكرية إسرائيلية.

وقال روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة “طالبناهم بتصحيح المشكلات داخل نظامهم على الفور. لا ينبغي لإسرائيل أن تتحمل مسؤولية أخطائها فحسب بل يجب عليها أيضا أن تتخذ إجراءات ملموسة لضمان عدم إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على أفراد الأمم المتحدة مرة أخرى”.