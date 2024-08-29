إسرائيل لأمريكا: إطلاق نار على مركبة برنامج الأغذية العالمي بغزة سببه “خطأ في الاتصال”

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يوم الخميس إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن مراجعة أولية خلصت إلى أن إطلاق النار على مركبة تحمل علامة واضحة لبرنامج الأغذية العالمي في قطاع غزة حدث بعد “خطأ في الاتصال” بين وحدات عسكرية إسرائيلية.

وقال روبرت وود نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة “طالبناهم بتصحيح المشكلات داخل نظامهم على الفور… لا ينبغي لإسرائيل أن تتحمل مسؤولية أخطائها فحسب بل يجب عليها أيضا أن تتخذ إجراءات ملموسة لضمان عدم إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على أفراد الأمم المتحدة مرة أخرى”.

وأوقف برنامج الأغذية العالمي تنقلات موظفيه مؤقتا في أنحاء قطاع غزة يوم الأربعاء بعدما قال إن عشرة رصاصات على الأقل اخترقت مركبة تحمل بوضوح شعار المنظمة لدى اقترابها من نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية.

وقال البرنامج في بيان إن قافلة مؤلفة من سيارتين مدرعتين تلقت “العديد من الموافقات من السلطات الإسرائيلية على الاقتراب” من نقطة تفتيش على جسر وادي غزة مساء الثلاثاء. وأصابت الطلقات إحدى المركبتين لكن لم يصب أي شخص بأذى.