إسرائيل لا ترى ضمانا بأن الحكومة الإيرانية ستسقط رغم الحرب

1دقيقة

القدس/دبي 11 مارس آذار (رويترز) – قال مسؤول إسرائيلي كبير لرويترز إن المسؤولين الإسرائيليين أقروا في مناقشات مغلقة بأنه لا يوجد ما يضمن أن الحرب على إيران ستؤدي إلى انهيار حكومتها، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على انتفاضة للإيرانيين وسط القصف.

ومع ذلك، قال مسؤولان إسرائيليان إنه على الرغم من قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب قد تنتهي قريبا، فإن تقييم إسرائيل هو أن واشنطن ليست قريبة من إصدار تعليمات بإنهاء الصراع.

(تغطية صحفية رامي أيوب من القدس وسامية نخول وباريسا حافظي من دبي – شارك في التغطية ألكسندر كورنويل من تل أبيب – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)