إسرائيل لمجلس الأمن: “لن نوقف” الهجمات على إيران

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واشنطن (رويترز) – أكدت إيران خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الجمعة أنها ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة إسرائيل في حين توعد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بأن بلاده لن توقف هجماتها قبل إزالة التهديد النووي الإيراني.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون “لن نتوقف. لن نتوقف لحين القضاء على التهديد النووي الإيراني، ولن نتوقف قبل نزع سلاح آلتها الحربية، ولن نتوقف حتى يصبح شعبنا وشعوبكم آمنة”.

وحثّ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن على التحرك.

وقال “إسرائيل أعلنت على ما يبدو أنها ستواصل هذه الضربة لعدد غير محدد من الأيام. نشعر بالقلق إزاء تقرير موثوق ذكر أن الولايات المتحدة… ربما تنضم إلى هذه الحرب”.