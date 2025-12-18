إسرائيل وألمانيا توقعان عقدا بقيمة 3.1 مليار دولار لتوسيع منظومة آرو للدفاع الجوي

18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الخميس إن إسرائيل وألمانيا وقعتا عقدا بقيمة نحو 3.1 مليار دولار لتوسيع منظومة الدفاع الجوي والصاروخي (آرو-3) التي تصنعها إسرائيل للصناعات الفضائية.

وأضافت الوزارة أن توسيع العقد يُكمل اتفاق الشراء الأولي الذي وُقع قبل عامين، وبذلك يبلغ إجمالي الاتفاقين معا نحو 6.7 مليار دولار.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)