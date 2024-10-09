إسرائيل وأمريكا تناقشان الرد على إيران وحزب الله يقول إنه يتصدى للهجمات على الحدود

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من جيمس ماكنزي ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية يوم الأربعاء إن مقاتليها يتصدون لتقدم القوات الإسرائيلية في اشتباكات على امتداد الحدود، بما في ذلك في قرية أظهرت لقطات مصورة قوات إسرائيلية ترفع علما إسرائيليا فيها.

وتطلق الجماعة صواريخ على إسرائيل منذ عام بالتوازي مع حرب غزة، وتخوض حاليا اشتباكات برية مع القوات الإسرائيلية على امتداد الحدود الجبلية اللبنانية مع إسرائيل.

وتستعد إسرائيل حاليا للرد على هجوم صاروخي إيراني وقع الأسبوع الماضي.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء وناقشا الخطط الإسرائيلية للرد على إيران.

وأفاد البيت الأبيض ومكتب نتنياهو بإجراء المكالمة الهاتفية دون الخوض في تفاصيل ما ناقشه الطرفان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية “سيكون هجومنا مدمرا ودقيقا ومفاجئا، لن يفهموا ما حدث وكيف حدث، سيرون النتائج”.

وتعرضت إيران لضربة بسبب سلسلة اغتيالات إسرائيلية لقادة جماعة حزب الله، لكن الجماعة تعهدت بمواصلة القتال.

وقالت الجماعة إنها أطلقت وابلا من الصواريخ على قوات إسرائيلية قرب قرية اللبونة في الجزء الغربي من منطقة الحدود قرب ساحل البحر المتوسط، وتمكنت من صدهم.

وإلى الشرق، قالت إنها هاجمت جنودا إسرائيليين في قرية مارون الراس وأطلقت صواريخ صوب قوات إسرائيلية كانت تتقدم نحو قريتي ميس الجبل ومحيبيب الحدوديتين.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة جنود إسرائيليين يرفعون علم إسرائيل في مارون الراس، وذلك لأول مرة يُعرف فيها حدوث شيء كهذا على أراض لبنانية احتلتها إسرائيل من 1982 إلى 2000. وتأكدت رويترز من الموقع استنادا إلى معالم جغرافية ظاهرة.

وقال أمين شري، السياسي في حزب الله، لصحفيين خلال زيارته نازحين في مدارس ببيروت يوم الأربعاء إن القوات الإسرائيلية لم تتمكن من تحقيق أهدافها العسكرية وإن العلم الإسرائيلي المرفوع في الجنوب ظل لفترة وجيزة فحسب.

ودوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في شمال إسرائيل يوم الأربعاء بما في ذلك مدينة حيفا. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 قذيفة أطلقت دفعة واحدة على حيفا، بعضها تسنى اعتراضه بينما سقط البعض الآخر في المنطقة.

وقالت فرق إسعاف إسرائيلية إن شخصين قتلا جراء ضربات تعرضت لها كريات شمونة قرب الحدود، كما أصيب ستة على الأقل في حيفا.

وفي الوقت نفسه، شنت إسرائيل غارات جوية شملت أهدافا بعيدة عن مناطق القتال الحدودية. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن إسرائيل شنت هجوما على بلدة الوردانية شمال صيدا على طول الساحل، مما تسبب في مقتل أربعة وإصابة عشرة.

* خيارات إسرائيل

يقول محللون إن إسرائيل من المرجح أن ترد على هجوم طهران في الأول من أكتوبر تشرين الأول باستهداف منشآت عسكرية إيرانية، ولا سيما تلك التي تنتج الصواريخ الباليستية المستخدمة في الهجوم. وقد تسعى إلى تدمير أنظمة دفاع جوي إيرانية ومنشآت إطلاق صواريخ.

وقالت واشنطن إنها لن تدعم هجوما كبيرا على البنية التحتية النووية الإيرانية. وقال بايدن يوم الخميس إنه لن يتفاوض في العلن، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان قد حث إسرائيل على عدم مهاجمة منشآت نفطية إيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام.

وقال مصدر إيراني كبير إن طهران أبلغت دول الخليج العربية أنه سيكون “من غير المقبول” السماح باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها العسكرية لشن هجمات ضد إيران وحذرت من أن اتخاذ خطوات كهذه سيؤدي إلى رد فعل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الرياض يوم الأربعاء.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تقاربا بين المملكة وإيران لكن العلاقات لا تزال جافة. ولم ترد أي تفاصيل عما تناولته المناقشات حتى الآن.

ومن المتوقع أن تساهم نتيجة المحادثات الأمريكية الإسرائيلية والسعودية الإيرانية يوم الأربعاء في تشكيل مستقبل الصراع المستمر منذ عام في قطاع غزة والتصعيد الأخير في لبنان.

وتقول إسرائيل إن قوات مما يصل إلى أربع فرق تنفذ عمليات داخل لبنان منذ أول إعلان عن عملية برية في الأول من أكتوبر تشرين الأول لكنها لم تؤكد أنها أقامت وجودا دائما لتلك القوات هناك.

وتسبب القصف الإسرائيلي على لبنان في مقتل أكثر من 2100 أغلبهم في آخر أسبوعين ونزوح نحو 1.2 مليون في أنحاء البلاد. وتقول إسرائيل إنها لا خيار أمامها سوى ضرب حزب الله ليتسنى لآلاف من الإسرائيليين العودة للمنازل التي فروا منها بسبب قصف الجماعة على شمال إسرائيل.

واستعد نحو ألفي مواطن تركي وأفراد أسرهم لمغادرة بيروت على متن سفينتي إنزال تابعتين للبحرية التركية يوم الأربعاء.

وقال عيسى ملاك الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والتركية مثل العديد من النازحين “الوضع ما بيحمل، ما حدا بيعرف وين رايحين بهاي البلد. بيحاصر حصار أكتر، اتطورت الأمور”. وأضاف “هون ما بقى في خبز. مستقبل بلبنان ما في”.

ويتلقى مصابون بحروق من جراء الضربات الإسرائيلية العلاج في وحدة الحروق في مستشفى الجعيتاوي في بيروت وهو المستشفى الوحيد من نوعه في البلاد. وشاهد صحفيون من رويترز طواقم التمريض وهي تغير برفق ضمادات على حروق مرضى، وكان بعضهم مغطى بالضمادات من رقبته فأسفل بسبب شدة الحروق.

ويقول جندي لبناني لرويترز إنه كان في خارج أوقات الخدمة ويتجه إلى الشاطئ عندما تعرضت سيارته لضربة إسرائيلية مما أصاب جسده بالكامل بحروق.