إسرائيل وإيران تتبادلان الهجمات وأمريكا ترسل مشاة بحرية للمنطقة

من جنى شقير وإدريس علي وفيل ستيوارت

دبي/واشنطن 21 مارس آذار (رويترز) – تبادلت إسرائيل وإيران الهجمات اليوم السبت في الوقت الذي قررت فيه الولايات المتحدة إرسال آلاف الجنود الإضافيين من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط واتهم الرئيس دونالد ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي بالجُبن بسبب إحجامهم عن المساعدة في فتح مضيق هرمز.

وشنت إسرائيل أيضا هجمات على بيروت قائلة إنها تستهدف حزب الله، لتصبح الغارات الجوية المكثفة على الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران أكثر تداعيات الحرب إزهاقا للأرواح منذ أن أطلق حزب الله النار على إسرائيل دعما لطهران في الثاني من مارس آذار.

وقُتل أكثر من ألفي شخص منذ أن هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في 28 فبراير شباط.

ويشعر الأمريكيون على ما يبدو بقلق متزايد إزاء المؤشرات على أن الحرب قد تتوسع أكثر مع دخولها الأسبوع الرابع.

وتعرضت البنية التحتية الحيوية للطاقة في إيران ودول مجاورة في منطقة الخليج لهجمات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 50 بالمئة وهدد بحدوث صدمة اقتصادية عالمية.

* إيران تستهدف قاعدة أمريكية بريطانية في المحيط الهندي

قالت إسرائيل إن الهجمات التي شنتها اليوم السبت على إيران شملت طهران وجزيرة خرج الواقعة إلى الغرب من العاصمة ومدينة أصفهان وسط البلاد.

وقبل أن يشن الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، قال إنه أصدر تحذيرات بالإخلاء لسبعة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقُتل أكثر من ألف شخص في لبنان ونزح أكثر من مليون جراء الهجمات الإسرائيلية.

وانطلقت صفارات الإنذار في إسرائيل منذ الصباح الباكر للتحذير من صواريخ قادمة، مما دفع الملايين إلى الاحتماء بالملاجئ في حين دوت أصوات الانفجارات الناجمة عن اعتراض الصواريخ في السماء. ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن فرق البحث والإنقاذ تتجه إلى مواقع سقوط الصواريخ في وسط إسرائيل وطلب من السكان تجنب التجمع في تلك المناطق. وأسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية عن مقتل 19 شخصا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ بدء الحرب.

وذكرت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء أن إيران أطلقت صاروخين باليستيين على قاعدة دييجو جارسيا العسكرية الأمريكية البريطانية في المحيط الهندي، مما يشير إلى مدى أسلحتها. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن صاروخين باليستيين متوسطي المدى أُطلقا لكنهما لم يصيبا القاعدة.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بما يصل إلى 35 بالمئة الأسبوع الماضي فيما شنت إيران وإسرائيل هجمات على عدد من أهم البنى التحتية للغاز في المنطقة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن الاتحاد الأوروبي حث الدول الأعضاء على خفض أهداف تخزين الغاز والبدء في إعادة ملء الاحتياطيات تدريجيا للحد من الطلب.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز إنها ستقلص عدد رحلاتها المقررة بنسبة خمسة بالمئة في الربعين الثاني والثالث، استعدادا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط.

وتم إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، فعليا أمام معظم السفن.

ووصف ترامب أمس الجمعة حلفاء للولايات المتحدة بأنهم “جبناء” لعدم مساعدتهم في فتح المضيق.

وتعهد عدد من الحلفاء – والذين لم يتم التشاور معهم قبل الحرب – بالمشاركة في “الجهود المناسبة” لضمان المرور الآمن عبر المضيق، لكن ألمانيا وفرنسا قالتا إن القتال يجب أن يتوقف أولا. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إنه سيتحدث إلى ترامب مطلع هذا الأسبوع.

* خامنئي يطلق رسالة تحدي دون الظهور علنا

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لوكالة أنباء كيودو اليابانية إن إيران مستعدة للسماح للسفن المرتبطة باليابان بالمرور عبر مضيق هرمز.

ويمر عبر الممر المائي الضيق حوالي 90 بالمئة من شحنات النفط التي تحصل عليها اليابان.

وقال البيت الأبيض، في محاولة لزيادة المعروض وخفض الأسعار، إنه سيلغي العقوبات على النفط الإيراني لمدة 30 يوما للسماح ببيع 140 مليون برميل موجودة بالفعل على متن الناقلات. وكانت الإدارة الأمريكية قد خففت في وقت سابق العقوبات على كمية مماثلة من النفط الروسي الخاضع للعقوبات.

وبمناسبة عيد الفطر واحتفال الإيرانيين أيضا بعيد النوروز، الذي يمثل بداية السنة الفارسية الجديدة، أصدر الزعيم الأعلى الجديد آية الله مجتبى خامنئي رسالة تحد قال فيها إن الإيرانيين ردوا بالوحدة والمقاومة وأيضا “وجهوا ضربة مربكة للعدو”.

ولم يظهر خامنئي في صلاة العيد، ولم يظهر علنا منذ الهجوم الإسرائيلي الأول الذي أدى إلى إصابته ومقتل والده الزعيم السابق آية الله علي خامنئي.

ومع استمرار غياب خامنئي عن الأنظار، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي يوم الخميس “لست متأكدا من الذي يدير إيران في الوقت الحالي. مجتبى، آية الله البديل، لا يظهر وجهه. هل رأيتموه؟ نحن لم نره”.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين لرويترز أمس الجمعة إن 2500 جندي من مشاة البحرية إلى جانب سفينة الهجوم البرمائي (بوكسر) والسفن الحربية المرافقة لها، سيتم نشرهم في المنطقة، إلا أنهم لم يذكروا دور هذه القوات والسفن.

وأظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس أن ما يقرب من ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن ترامب سيأمر بإرسال قوات لخوض حرب برية واسعة النطاق، وهي خطوة لا تحظى بتأييد سوى سبعة بالمئة فقط.

وقال مسؤولان إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال قوات إلى إيران. وكانت مصادر قد أخبرت رويترز بأن الأهداف المحتملة قد تشمل الساحل الإيراني أو جزيرة خرج، وهي مركز لتصدير النفط.

وردا على سؤال حول خططه، قال ترامب يوم الخميس إنه “لن يرسل قوات إلى أي مكان”، مضيفا “لو كنت سأفعل ذلك، فلن أخبركم بالتأكيد”.

(شارك في التغطية آندرو ميلز من الدوحة وتيمور أزهري من الرياض – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)