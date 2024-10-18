إسرائيل وحزب الله وحماس تتوعد بمواصلة القتال بعد مقتل السنوار

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من جيمس ماكنزي ونضال المغربي وسامية نخول

القدس/القاهرة (رويترز) – توعدت كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية بمواصلة القتال في غزة ولبنان يوم الجمعة، وهو ما بدد الآمال في أن يساعد موت زعيم حماس يحيى السنوار في إنهاء الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط منذ أكثر من عام.

وقالت إيران، العدو اللدود لإسرائيل، إن مقتل السنوار “سيعزز روح المقاومة ويقويها”.

وقُتل السنوار، أحد العقول المدبرة لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي فجر الحرب في قطاع غزة، في عملية نفذها جنود إسرائيليون في القطاع يوم الأربعاء.

وأظهر مقطع مصور السنوار وهو يرمي عصا على طائرة مسيرة بينما كان يجلس على كرسي.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقتل السنوار بأنه علامة فارقة لكنه توعد بمواصلة الحرب التي توسعت في الأسابيع القليلة الماضية من قتال حركة حماس في غزة إلى التوغل في جنوب لبنان وقصف مساحات واسعة منه سعيا وراء حزب الله.

وقال نتنياهو للإسرائيليين في وقت متأخر من مساء يوم الخميس “الحرب، يا أعزائي، لم تنته بعد”، مؤكدا أن القتال سيستمر حتى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وأضاف “أمامنا فرصة عظيمة لوقف محور الشر”، في إشارة إلى إيران وحلفائها من الفصائل المسلحة في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن.

وقالت حماس إنها لن تطلق سراح الرهائن إلا بوقف الأعمال القتالية في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية والإفراج عن سجنائها المحتجزين في إسرائيل.

وأضافت في بيان أن السنوار قُتل “مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال في مقدمة الصفوف… وملهما في إذكاء روح الصمود والصبر والرباط والمقاومة”.

وتناقضت تعليقات نتنياهو وحماس وحزب الله مع تصريحات زعماء غربيين، من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالوا إن مقتل السنوار يمثل فرصة للتفاوض.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن السنوار كان يرفض التفاوض.

وتابع “لا أستطيع أن أتوقع أن هذا يعني أن من سيخلف (السنوار) سيوافق على وقف إطلاق النار، لكن هذا يزيل ما كان في الأشهر الماضية العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق”.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية عدة محاولات من جانب حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان، وقررت مواصلة حربيها. وبدت إيران عاجزة بدرجة كبيرة عن مجاراة القدرات العسكرية الإسرائيلية، بما فيها من أسلحة أمريكية.

وقال دبلوماسي كبير يعمل في لبنان لرويترز إن الآمال في أن يؤدي موت السنوار إلى إنهاء الحرب تبدو في غير محلها.

وأضاف “كنا نأمل طوال هذه الفترة حقا أن يصبح التخلص من السنوار نقطة التحول التي تنتهي عندها الحروب… حيث يكون الجميع على استعداد لإلقاء أسلحتهم. كنا مرة أخرى على خطأ فيما يبدو”.

وتسبب الصراع في أول مواجهات مباشرة بين إيران وإسرائيل، بما في ذلك هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل في أبريل نيسان والأول من أكتوبر تشرين الأول. وتوعد نتنياهو بالرد على الهجوم الأخير الذي لم يتسبب في أضرار تذكر. وضغطت واشنطن على إسرائيل لتقليص الأهداف وعدم ضرب منشآت الطاقة الإيرانية أو المواقع النووية.