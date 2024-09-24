إسرائيل وحزب الله يشنان هجمات جديدة بعد تكبد لبنان خسائر بشرية فادحة

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من مايا الجبيلي وتوم بيري وجيمس ماكنزي

القدس/بيروت (رويترز) – هاجمت إسرائيل أهدافا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان وردت الجماعة المدعومة من إيران بمهاجمة منشآت عسكرية في شمال إسرائيل يوم الثلاثاء، مما يؤجج مخاوف اندلاع صراع شامل بعدما شهد لبنان سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات على عشرات الأهداف التابعة لحزب الله خلال ليل الاثنين، بعد يوم من قيامه بشن موجة من الغارات الجوية واسعة النطاق على الجماعة، وذكرت السلطات اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الاثنين أدت إلى مقتل ما يقرب من 500 شخص إلى جانب نزوح عشرات الآلاف.

وقالت الجماعة إنها شنت عدة هجمات على أهداف عسكرية إسرائيلية شملت مصنع متفجرات على بعد 60 كيلومترا داخل إسرائيل بوابل من صواريخ “فادي”.

وأضافت أنها هاجمت مصنع المتفجرات في حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) ومطار مجيدو العسكري قرب بلدة العفولة في شمال إسرائيل ثلاث مرات خلال ساعات الليل.

وبعد الحرب المستمرة منذ نحو عام على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة على حدودها الجنوبية، تحول إسرائيل تركيزها إلى الحدود الشمالية التي تطلق منها جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل دعما لحماس.

ووسط تزايد التوتر في المنطقة، ألغيت أكثر من 30 رحلة جوية دولية من بيروت وإليها يوم الثلاثاء، بحسب الموقع الإلكتروني لمطار رفيق الحريري الدولي.

ومن بين الخطوط الجوية المتأثرة، الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية التركية وعدة خطوط جوية من الإمارات.

وقال مكتب نجيب ميقاتي رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال في لبنان إنه سيتوجه إلى نيويورك التي ستقام فيها اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “لإجراء المزيد من الاتصالات” عقب تصاعد موجة الضربات الإسرائيلية على لبنان يوم الاثنين.

وأجج القتال مخاوف من انجرار الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، وإيران، القوة الإقليمية، إلى حرب أشمل. وتملك إيران وكلاء في أنحاء الشرق الأوسط، منهم حزب الله وجماعة الحوثي اليمنية وجماعات مسلحة في العراق.

وتزيد الضربات من الضغوط على حزب الله الذي تكبد الأسبوع الماضي خسائر فادحة عند انفجار الآلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية (البيجر) وأجهزة (ووكي توكي) التي يستخدمها أعضاؤه في أسوأ خرق أمني في تاريخ الجماعة اللبنانية.

ويجري على نطاق واسع تحميل إسرائيل المسؤولية عن العملية، إلا أن إسرائيل لم تؤكد أو تنف ضلوعها.

ومنحت القوة المخابراتية والتكنولوجية إسرائيل أفضلية كبيرة في لبنان وقطاع غزة، إذ تعقبت إسرائيل كبار قادة حزب الله وزعماء حماس واغتالتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 55 مقذوفا اخترق إسرائيل في أحدث الهجمات، إلا أنه تم اعتراض أغلبيتها وتم رصد عدة مقذوفات سقطت في منطقة الجليل الأعلى.

وقال حزب الله إنه قصف المستودعات اللوجستية للفرقة 146 في قاعدة نفتالي بوابل صاروخي.

وذكر بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع أنهم قالوا إن الشرق الأوسط يخاطر بالانجرار إلى صراع أوسع نطاقا لن يفيد أي دولة، وذلك بعد اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

*مخاوف من عدم الاستقرار في المنطقة

من شأن اندلاع حرب شاملة أن يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى جانب حرب غزة المدمرة التي لا تظهر أي علامة على تراجع وتيرتها.

وتشمل الخيارات المحتملة أمام إسرائيل غزو جنوب لبنان وتكثيف الغارات الجوية لضرب مناطق أخرى في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي يسيطر عليها حزب الله، أو البنية التحتية اللبنانية مثل الجسور والطرق السريعة التي تم تفجيرها في الحرب بين إسرائيل وحزب الله عام 2006.

ولا يستطيع لبنان تحمل مثل هذا الدمار لأنه لا يزال يعاني من انهيار مالي كارثي.

ومن المرجح أن يكون حزب الله عدوا لإسرائيل أقوى من حماس في حالة غزو لبنان بريا لأنه يتمتع بخبرة كبيرة وبقدر كبير من التدريب ولديه أسلحة أفضل من الحركة الفلسطينية.

لكن حكومة إسرائيل تواجه ضغوطا شعبية لتأمين حدودها الشمالية وإعادة السكان هناك بأمان، وهو ما يشكل أولوية قصوى للحكومة في الحرب.

وقال مصدر رفيع المستوى مطلع على تفكير حزب الله إن الجماعة تمر بمرحلة غير مسبوقة من المواجهة وإن إسرائيل تتصرف وكأنها تسعى إلى دفع الجماعة اللبنانية إلى الحرب. ويقول حزب إنه لا يريد حربا أوسع نطاقا.

وحملت عائلات من جنوب لبنان متعلقاتها وأفرادها من صغار وكبار على سيارات وشاحنات ومركبات. واكتظت الطرق السريعة المؤدية إلى شمال البلاد بالنازحين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب خلية مسلحة لحزب الله وأصابت المدفعية والدبابات أهدافا أخرى للجماعة في الجنوب. وقالت الشرطة في شمال إسرائيل إنه تم العثور على شظايا صواريخ اعتراضية في مناطق مختلفة.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن 492 شخصا على الأقل، بينهم 35 طفلا، قُتلوا وأصيب 1645 آخرون. وقال مسؤول لبناني إن هذا هو أعلى عدد يومي من قتلى أعمال العنف في لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.