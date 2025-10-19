إسرائيل وحماس تتبادلان الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار

تبادلت إسرائيل وحركة حماس الأحد الاتهام بالمسؤولية عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار، عقب تجدّد العنف في جنوب قطاع غزّة الأحد، بعد تسعة أيام من الهدوء النسبيّ.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد تعليمات لقوات الأمن “بتحرك قوي ضد الأهداف الإرهابية في قطاع غزة”، متهما حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار.

لكن حماس ردت بأنها ملتزمة وقف إطلاق النار وأنها ليس علم علم بوقوع اشتباكات في رفح. واتهم عضو مكتبها السياسي عزت الرشق إسرائيل ب”خرق الاتفاق واختلاق الذرائع الواهية لتبرير جرائمه”.

وبعد ظهر الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة على جنوب القطاع.

وقال الجيش في بيان “ردا على الانتهاك الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، بدأ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات على أهداف إرهابية لحركة حماس في جنوب قطاع غزة”.

وقال الدفاع المدني في غزة إن هذه الغارات أسفرت عن مقتل 15 شخصا.

دخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد حرب مدمرة تواصلت لأكثر من سنتين عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبموجب المرحلة الأولى من الاتفاق، سلمت حماس في الثالث عشر من الشهر الحالي 20 رهينة على قيد الحياة في مقابل 2000 معتقل فلسطيني أفرجت عنهم الدولة العبرية.

لكن الجيش الإسرائيلي قال في بيان الأحد “في وقت سابق اليوم، أطلق الإرهابيون صواريخ مضادة للدبابات وفتحوا النار على قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة لتدمير البنية التحتية الإرهابية في منطقة رفح وفقا لشروط اتفاق” وقف إطلاق النار.

وأضاف “رد جيش الدفاع الإسرائيلي بتنفيذ غارات جوية باستخدام مقاتلات ونيران مدفعية، مستهدفا منطقة رفح للقضاء على التهديد، وقام بتدمير عدة أنفاق ومنشآت عسكرية تم رصد نشاط إرهابي فيها”.

عقب ذلك، أعلن مسؤول عسكري إسرائيلي أن الدولة العبرية قد تشن مزيدا من الغارات في قطاع غزة.

وتوعّد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بأن “تدفع ثمنا باهظا عن كل طلقة وعن كل خرق لوقف إطلاق النار”.

– “القضاء على حماس” –

من جهة أخرى، أكدت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلح لحركة حماس الأحد، التزام الحركة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، نافية علمها بوقوع اشتباكات في رفح.

وقالت في بيان عبر تلغرام “نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة”.

وأضافت “لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث أن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في آذار/مارس” الفائت.

وروى شاهد لوكالة فرانس برس أن “الطيران الحربي نفذ غارتين على رفح، لا توجد تفاصيل حول وجود شهداء أو جرحى، المنطقة خاضعة لسيطرة الجيش الأسرائيلي”.

وقال شاهد آخر إن “مقاومين من حماس قاموا باستهداف مجموعة تابعة لياسر أبو شباب (المعادي لحماس) في جنوب شرق رفح، وتفاجأوا بوجود دبابات للجيش” الإسرائيلي.

وأضاف “يبدو أن اشتباكا وقع، لا أعرف بالضبط، الطيران نفذ غارتين من الجو بالمكان، ولا تفاصيل”.

وبسبب القيود المفروضة على عمل الصحافيين في غزة، لم يتسنّ لوكالة فرانس برس التثبت من المعلومات الواردة من مختلف الأطراف.

وجرت هذه التطورات فيما كان بنيامين نتانياهو يعقد اجتماعا مع وزرائه الذين دعا عدد منهم لاستئناف الحرب.

وقال وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إن الجيش “ينبغي أن يستأنف الحرب في قطاع غزة بكل قوته” وأن “يقضي تماما على حركة حماس”.

– رفات رهينة ثالث عشر –

بعد ظهر السبت، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أنه عثر على جثمان أحد الرهائن الإسرائيليين وينوي تسليمه الأحد “في حال كانت الظروف الميدانية مهيأة”.

وفي حال تسليمه، سيكون الجثمان الـ13 الذي تسلمه حماس منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل أنها تعرّفت على جثتي رهينتين سلمتهما حماس، يعود الرفات الأول إلى الإسرائيلي رونين إنغل، والثاني للتايلندي سونتايا أوكارسري.

وتشترط إسرائيل استعادة رفات كل الرهائن قبل السماح بفتح معبر رفح الضروري لإدخال المساعدات إلى القطاع المنكوب.

وتقول حماس إن استمرار إقفال المعبر يعيق دخول المعدات اللازمة للبحث عن رفات الرهائن بين الأنقاض.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في السنتين الماضيتين إلى تدمير أجزاء واسعة من قطاع غزّة المُحاصر، رداً على هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المتوقع أن يصل إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لمتابعة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

