إسرائيل وحماس تستعدان لخامس عملية تبادل رهائن ومعتقلين

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تستعد حماس السبت للإفراج عن 3 رهائن إسرائيليين في مقابل 183 معتقلا فلسطينيا من سجون الدولة العبرية، في خامس عملية تبادل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين حيز التنفيذ بعد حرب مدمرة بدأت قبل 15 شهرا.

وأكّدت إسرائيل ومنتدى عائلات الرهائن أن الرهائن الثلاث الذين سيُفرج عنهم هم أور ليفي (34 عاما)، وإيلي شرابي (52 عاما)، والألماني-الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عاما).

وانتشر عشرات من مقاتلي حماس الملثمين والمسلحين وقد وضعوا على جبينهم عصبة الحركة الخضراء، في دير البلح في وسط قطاع غزة صباح السبت قبل بدء عملية الإفراج عن الرهائن.

وقد ضربوا طوقا حول المنطقة حيث أقامت الحركة منصة رفعت عليها صور آليات إسرائيلية عسكرية مدمرة، فضلا عن أعلام الحركة وصور مقاتلين قضوا في القتال.

وقد ركنت في المكان أيضا شاحنات بيك آب بيضاء تابعة لحركة حماس.

وفي تل أبيب في “ساحة الرهائن”، ينتظر مجيء مئات الأشخاص لمتابعة النقل المباشر للإفراج عن الرهائن. وقد نصبت في المكان شاشة عملاقة تعد الأيام والساعات والدقائق والثواني التي مضت منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 داخل إسرائيل وخطف خلاله الرهائن واقتيدوا إلى غزة.

وكانت شكوك تخيّم على هذه الصفقة بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة. لكن هذه الشكوك تبددت مساء الجمعة.

وقالت أماني السراحنة المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني لوكالة فرانس برس إنه “من بين الذين سيتم الإفراج عنهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و54 أحكاما طويلة و111 من غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر” 2023، الذي اندلعت إثره الحرب في غزة.

وسيتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي العملية من الولايات المتحدة حيث يقوم بزيارة.

– خامس تبادل –

بدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير بعد أكثر من 15 شهرا على بدء الحرب المدمّرة. وينص على الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، تزامنا مع وقف العمليات القتالية.

قُتلت زوجة إيلي شرابي وابنتاهما المراهقتان في منزلهم في كيبوتس بئيري في جنوب إسرائيل خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويُشتبه أيضا في مقتل الشقيق الأكبر لإيلي، يوسي شرابي الذي أُخِذ رهينة بشكل منفصل.

وقُتلت زوجة أور ليفي، إيناف، عندما هاجم عناصر حماس مهرجان نوفا الموسيقي الذي كان الزوجان قد حضرا لمتابعته.

أما زوجة أوهاد بن عامي التي اختطفت معه من كيبوتس بئيري، فقد أُطلِق سراحها خلال الهدنة التي استمرت أسبوعا واحدا في غزة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

ويتضمن اتفاق الهدنة ثلاث مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى الممتدة على ستة أسابيع، الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة في مقابل 1900 معتقل فلسطيني.

وحصلت حتى اليوم أربع عمليات تبادل شملت الإفراج عن 18 رهينة و600 معتقل.

– “ساعِدوني” –

ناشد ياردين بيباس، الرهينة الإسرائيلي الذي أفرجت عنه حماس الأسبوع الماضي، نتانياهو الجمعة العمل على إعادة زوجته وطفليه المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في القطاع الفلسطيني ولا يزال مصيرهم مجهولا.

وقال بيباس في أول تصريح علني له منذ استعاد حرّيته في الأول من شباط/فبراير “للأسف أسرتي لم تعد بعد … كل شيء هنا مظلم… ساعدوني على إعادة النور إلى حياتي”، وذلك بعيد نشر لائحة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس السبت.

واحتُجز خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 251 شخصا رهائن، كما قتل 1210 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وأدّى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى مقتل 47583 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس.

– “لا داعي للعجلة” –

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب استهجانا واسعا إثر اقتراحه خلال لقائه برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلاءه من سكانه لتطوير مشاريع عقارية فيه، مع “إعادة توطين” سكانه في أماكن أخرى من المنطقة، وخصوصا في مصر والأردن.

ورفضت القاهرة وعمّان هذا المقترح الذي أثار أيضا استنكارا دوليا، مع تحذير الأمم المتحدة من أيّ “تطهير عرقي”. كذلك، رفضته بشدّة حماس والسلطة الفلسطينية.

وقال الرئيس الأميركي الجمعة إنه ليس مستعجلا في تنفيذ مقترحه.

وينادي المجتمع الدولي بتنفيذ حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، إلا أنّ الدولة العبرية تعارضه بشدة.

رغم موجة التنديد الدولية، أعلنت إسرائيل الخميس أنها بدأت وضع خطة لتسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة.

وفي خطوة جديدة تؤكد دعم ترامب للدولة العبرية، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة الموافقة على بيع قنابل وصواريخ ومعدات ذات صلة بقيمة تفوق 7,4 مليارات دولار، لإسرائيل التي استخدمت أسلحة أميركية الصنع ذات قدرات تدميرية في الحرب في غزة.

بور-دلا-كاب/جص-غ ر