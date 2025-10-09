إسرائيل وحماس توقعان اتفاقا لوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن

من نضال المغربي ومعيان لوبيل

واشنطن/القاهرة (رويترز) – وقعت إسرائيل وحركة المقاوم الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الخميس اتفاقا لوقف إطلاق النار ومبادلة الرهائن الإسرائيليين بسجناء فلسطينيين، وذلك في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وسادت حالة من الابتهاج بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء بعد الإعلان عن الاتفاق في أكبر خطوة حتى الآن لإنهاء حرب استمرت عامين وأدت إلى مقتل ما يربو على 67 ألف فلسطيني وإعادة آخر الرهائن الذين احتجزهم حماس في الهجمات التي أشعلت فتيل الحرب.

وأكد مسؤولون من الجانبين توقيع الاتفاق عقب محادثات غير مباشرة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وينص الاتفاق، وهو أكبر خطوة نحو تحقيق السلام حتى الآن، على وقف القتال وانسحاب إسرائيل جزئيا من غزة وإفراج حركة حماس عن رهائن احتجزتهم في الهجوم الذي اندلعت في أعقابه الحرب، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين ممن تحتجزهم إسرائيل.

وسيجري السماح لأساطيل الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمساعدات الطبية بالدخول إلى غزة لإغاثة المدنيين، الذين يحتمي مئات الآلاف منهم في خيام بعد أن دمرت القوات الإسرائيلية منازلهم ودمرت مدنا على بكرة أبيها.

*وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة إسرائيل عليه

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ فور تصديق حكومته على الاتفاق، والتي ستعقد اجتماعا بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني يوم الخميس.

لكن لا يزال هناك الكثير من التساؤلات. فحتى بعد توقيع الاتفاق، قال مصدر فلسطيني إن قائمة الفلسطينيين ممن سيطلق سراحهم لم يجر الانتهاء منها بعد. وتسعى الحركة إلى إطلاق سراح بعض أبرز السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فضلا عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الهجوم الإسرائيلي.

وحتى الآن، لم يناقش الجانبان الخطوات الإضافية في خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، بما في ذلك كيفية إدارة قطاع غزة المدمر بعد انتهاء القتال ومصير حركة حماس، التي لا تزال ترفض مطالب إسرائيل بنزع سلاحها.

لكن الإعلان عن انتهاء القتال وإعادة الرهائن قوبل بالابتهاج في كل من غزة وإسرائيل.

* “كل قطاع غزة فرحان”

قال عبد المجيد عبد ربه في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة “الحمد لله على وقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء والقتل، وطبعا مش أنا لحالي بس فرحان، كل قطاع غزة فرحان، بل كل الشعب العربي وكل العالم فرحان بوقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء”.

وفي المنطقة التي باتت تعرف “بساحة الرهائن” في تل أبيب، احتفلت إيناف زوجاوكر. وابنها ماتان من آخر الرهائن المتبقين. وتجتمع عائلات الرهائن، الذين جرى اقتيادهم إلى غزة في الهجوم الذي قادته حماس قبل عامين، في هذه المنطقة للمطالبة بعودة ذويهم.

وقالت، بينما ينعكس عليها الوهج الأحمر لشعلة احتفالية، “لا أستطيع أن أتنفس… لا أقدر أن أشرح ما أشعر به… إنه شيء خارج التصور”.

وذكرت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية أنه جرى توقيع الاتفاق وإن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء. وأضافت أنه بعد هذه الفترة سيجري إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة خلال 72 ساعة.

وأفاد مصدر مطلع بأن القوات الإسرائيلية ستبدأ الانسحاب خلال 24 ساعة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن من المتوقع خلال الايام المقبلة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين العشرين الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة في غزة بعد أن خطفتهم حماس في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأُعلن عن مقتل 26 رهينة، ولا يزال مصير اثنين آخرين مجهولا. وأشارت حماس إلى أن استعادة رفاتهم قد تستغرق وقتا طويلا.

ومن المتوقع أن يتوجه ترامب إلى إسرائيل تزامنا مع عودة الرهائن إلى ديارهم، حيث وردت مذكرة من مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج تفيد بأن جدول أعماله ليوم الأحد قد أُنجز تحسبا لزيارة الرئيس الأمريكي.

*استمرار الغارات

وقبل سريان وقف إطلاق النار، استمرت الغارات الإسرائيلية على غزة، لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل بدء المحادثات مطلع هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو عدد أقل بكثير من عدد القتلى الذين سقطوا يوميا في الأسابيع القليلة الماضية خلال واحدة من أكبر الهجمات الإسرائيلية في الحرب.

وحظي الاتفاق بدعم من دول عربية وغربية، ووصف بأنه إنجاز دبلوماسي كبير لترامب، الذي قال إنه أولى الخطوات نحو التوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط برمته.

وكتب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي “ستعامل جميع الأطراف بإنصاف! إنه يوم عظيم للعالم العربي والإسلامي ولإسرائيل ولكافة الدول المحيطة وللولايات المتحدة، نوجه الشكر للوسطاء من قطر ومصر وتركيا، الذين تعانوا معنا لتحقيق هذا الحدث التاريخي غير المسبوق. طوبى لصانعي السلام!”.

وعقدت دول غربية وعربية اجتماعا في باريس يوم الخميس لمناقشة وضع قوة حفظ سلام دولية ومساعدة إعادة إعمار غزة بعد توقف القتال.

وقال نتنياهو عن الاتفاق “هذا نجاح دبلوماسي وانتصار وطني وأخلاقي لدولة إسرائيل”. وقال وزير الخارجية جدعون ساعر إن من مصلحة إسرائيل توسيع نطاق السلام والتطبيع في الشرق الأوسط.

لكن أحزاب اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم تعارض منذ وقت طويل أي اتفاق مع حماس. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ممثل أحد هذه الأحزاب، إنه يجب تدمير حماس فور إعادة الرهائن. وأضاف أنه لن يصوت لصالح اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه لم يذهب إلى حد التهديد بإسقاط حكومة نتنياهو الائتلافية.

وقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي اندلع بعد اقتحام مسلحين بقيادة حماس بلدات إسرائيلية ومهرجان موسيقي في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما تسبب في مقتل 1200 شخص وخطف 251 رهينة.

