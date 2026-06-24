إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا لتسليم بعض أراضي الجنوب للجيش اللبناني

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24 يونيو حزيران (رويترز) – قال ثلاثة مسوؤلين إسرائيليين إن إسرائيل ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا مدعوما من الولايات المتحدة تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي في جنوب لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية.

وأضاف المسؤولون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي لضمان عدم ارتباطها بجماعة حزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.

(تغطية صحفية معيان لوبيل ورامي أيوب – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد )