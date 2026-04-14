إسرائيل ولبنان يتفقان على بدء مفاوضات مباشرة بعد “محادثات مثمرة”

اتفق لبنان وإسرائيل على إجراء مفاوضات مباشرة بعد “محادثات مثمرة” بين الطرفين الثلاثاء في واشنطن، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية الأميركية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في البيان “عقد المشاركون محادثات مثمرة بشأن الخطوات المتعلّقة بإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان”، مشيرا إلى أن “الأطراف جميعها اتفقت على إجراء مفاوضات مباشرة في مكان وزمان متّفق عليهما”.

وصدر البيان الأميركي بعد عقد المبعوثين محادثات لأكثر من ساعتين بوساطة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

وقال بيغوت “تهنّئ الولايات المتحدة البلدين على هذه الخطوة التاريخية وتعرب عن تأييدها لمزيد من المحادثات ولخطط الحكومة اللبنانية لاستعادة حصرية السلاح ولإنهاء نفوذ إيران المستبدّ”.

وأشار إلى أن واشنطن “تشدّد على أن يكون أيّ اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين الحكومتين قد تمّ التوصّل إليه برعاية الولايات المتحدة وليس في أيّ مسار آخر منفصل”.

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على الدولة العبرية ردا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 شباط/فبراير.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من ألفي شخص وتشريد أكثر من مليون آخرين.

وخلال الاجتماع، دعت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض إلى وقف لإطلاق النار و”اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر”.

وأكّدت في بيان أن “هذا الاجتماع التمهيدي كان جيدا” وقالت إنها شدّدت على “سلامة أراضينا وسيادة الدولة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية” مع التأكيد مجددا “على الحاجة المُلحّة للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024”.

أما السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، فأشاد بـ”نقاش ممتاز” مع لبنان عقب محادثات مباشرة هي الأولى من نوعها بين البلدين منذ العام 1993، مشيرا إلى أنّ إسرائيل ولبنان أصبحا “على الجانب نفسه”.

وقال للصحافيين لدى مغادرته مقر وزارة الخارجية الأميركية “اكتشفنا اليوم أننا على الجانب نفسه” مع لبنان.

وأضاف “هذا هو الشيء الأكثر إيجابية الذي يمكننا استخلاصه من هذا الاجتماع. نحن الاثنان (البلدان) متّحدان في رغبتنا في تحرير لبنان من احتلال، من قوة تهيمن عليها إيران وتسمّى حزب الله”.

