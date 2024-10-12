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إسقاط اكثر من 50 مسيّرة في أوكرانيا وفي روسيا

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أفادت أوكرانيا وروسيا عن هجمات متبادلة بمسيّرات استهدفت أراضيهما خلال ليل الجمعة السبت. وفيما أعلنت كييف أنّها حيّدت 24 طائرة روسية بدون طيار، قالت موسكو إنّها أسقطت 47 مسيّرة أوكرانية.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان إنّ روسيا أطلقت صواريخ على أوكرانيا من منطقة بيلغورود، من دون أن تحدّد عدد هذه الصواريخ أو طرازها.

وأضاف المصدر ذاته أنّ موسكو أطلقت 28 مسيّرة على أوكرانيا، من بينها 24 دمّرتها الدفاعات الجوية فوق مناطق سومي وبولتافا ودنيبروبيتروفسك وميكولايف وخيرسون.

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مسؤوليتها عن ضربة ليلية على مستودع للوقود قرب بلدة روفنكي في منطقة لوغانسك (شرق) التي تحتلّها القوات الروسية، من دون أن تحدّد الأسلحة المستخدمة في هذا الهجوم. وأشارت إلى اندلاع حريق في الموقع، موضحة أنّه يؤمّن إمدادات للجيش الروسي، ومضيفة أنّه استُهدف بـ”القصف الأوكراني في السابق”. 

ولم تؤكد موسكو تعرّضها لهذا الهجوم. غير أنّ كييف تستهدف بانتظام مواقع صناعية وعسكرية روسية، ردا على عمليات القصف التي تشهدها البلاد منذ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية عن تحييد 47 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، 17 منها فوق منطقة كراسنودار (جنوب شرق) و16 فوق بحر ازوف و12 فوق منطقة كوركس.

وقال حاكم منطقة كروسنودار على تلغرام إنّ هجمات بطائرات أوكرانية من دون طيار أحدثت أضرارا بثلاثة منازل كما أشعلت النيران بسيارة، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.

بور-ركو/ناش/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية