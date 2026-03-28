إسلام اباد: الرئيس الإيراني يقول إن الثقة ضرورية للمحادثات

إسلام اباد 28 مارس آذار (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت إن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد لشريف أن بناء الثقة ضروري لتسهيل المحادثات والوساطة في الصراع الدائر بالشرق الأوسط.

وأضاف المكتب أن بزشكيان أشاد بالجهود الدبلوماسية الباكستانية، وأن الزعيمين ناقشا الأعمال القتالية الدائرة في المنطقة والجهود الرامية لإنهاء الصراع خلال مكالمة استمرت أكثر من ساعة.

وذكر المكتب أن شريف أطلع بزشكيان على الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها باكستان مع الولايات المتحدة ودول الخليج.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)