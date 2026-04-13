إشعار للبحارة: أمريكا تفرض حصارا بحريا في خليج عُمان وبحر العرب

reuters_tickers

4دقائق

لندن 13 أبريل نيسان (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية، في إشعار للبحارة اطلعت عليه رويترز اليوم الاثنين، إن الجيش الأمريكي سيفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب شرقي مضيق هرمز، وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.

وأشارت المذكرة إلى أن السيطرة البحرية سيبدأ سريانها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.

وجاء في الإشعار “أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز”.

وقالت “لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة البحرية عقب انهيار المحادثات التي جرت في مطلع الأسبوع بهدف إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا فوق 100 دولار للبرميل. وتزيد السيطرة البحرية من حالة عدم اليقين بشأن كيفية عبور السفن لهذا الممر المائي الحيوي الذي يُستخدم عادة لنقل خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم.

وذكر الإشعار أن الحصار “يشمل الساحل الإيراني بالكامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموانئ ومحطات النفط”.

وأضاف أنه سيُسمح بمرور الشحنات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، شريطة خضوعها للتفتيش.

وقالت مصادر في قطاع الشحن اليوم إن حالة عدم اليقين بشأن تطبيق السيطرة البحرية تشكل تعقيدا إضافيا للسفن العالقة في الخليج.

وقالت شركة الوساطة البحرية كلاركسونز في مذكرة اليوم “إعلان الولايات المتحدة خططا لحصار مضيق هرمز يزيد من حالة عدم اليقين. وشهدت حركة العبور عبر المضيق تعافيا في الأيام الماضية لكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة”.

وهددت طهران بالرد عبر استهداف موانئ جيرانها في الخليج، بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مما يُهدد وقف إطلاق النار.

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ناقلتي نفط مرتبطتين بإيران غادرتا الخليج اليوم عبر مضيق هرمز، قبيل تطبيق الحصار الأمريكي .

وأوضحت بيانات كبلر أن الناقلة (أورورا) محملة بمنتجات نفطية إيرانية بينما تحمل الناقلة (نيو فيوتشر) وقود الديزل الذي تم تحميله من ميناء الحمرية في الإمارات.

كما عبرت ناقلة أخرى للمنتجات النفطية، تم تحميلها في ميناء إماراتي، المضيق اليوم، إلى جانب ثلاث سفن لشحن البضائع الجافة غادرت من موانئ إيرانية.

ودخلت سفن أخرى الخليج اليوم عبر المضيق، من بينها ناقلتان للمنتجات النفطية من باكستان وسفينتان لشحن البضائع الجافة.

(تغطية صحفية جوناثان سول وأراثي سوماسيكار – إعداد رحاب علاء وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)